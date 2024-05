Ozana Barabancea a dat jos jumătate din kg pe care le avea

În ultimii ani, Ozana Barabancea a demonstrat o ambiție de fier, reușind să slăbească aproape jumătate din greutatea sa inițială. Solista a apelat la o operație de micșorare a stomacului în 2017, care i-a permis să scape de 60 de kilograme. Totodată, ea a adoptat principii alimentare sănătoase, precum cântărirea mâncării și menținerea a trei mese regulate pe zi.

„Trebuie să fac sport, clar! Sportul e de bază! Dimineața un sfert de oră, exerciții de kinetoterapie, cu blândețe. Trebuie să fac, obligatoriu pentru că altfel sunt… nu numai slabă, ci slăbită. Și nu vreau să fiu slăbită", a declarat Ozana Barabancea, evidențiind importanța exercițiilor fizice în menținerea unei siluete sănătoase.

„Eu îmi cântăresc mâncarea la sute de grame. Trebuie să am mereu trei mese pe zi. Uneori uit că sunt operată şi zic să mănânc şi eu mămăligă cu brânză şi smântână. Greşit! Două linguri au fost de ajuns… Mămăliga nu este un aliment uşor de digerat. Am un stomac de vrăbiuţă. Combinaţiile fatale: brânză topită pusă pe o bucăţică de piept la grătar este… Doamne fereşte, nu! Vinete cu maioneză nu! La astea am făcut urât, urât! Ţine vreo oră. Îl sun pe domnul doctor şi are răbdare cu mine.. (…) Trebuie să fac sport, clar! Sportul e de bază! Dimineaţa un sfert de oră, exerciţii de kinetoterapie, cu blândețe. Trebuie să fac, obligatoriu pentru că altfel sunt… nu numai slabă, ci slăbită. Și nu vreau să fiu slăbită.”, a mărturisit artista.

Pierderea semnificativă în greutate a necesitat și intervenții chirurgicale de ordin estetic, pentru a elimina excesul de piele.

Ozana Barabancea a recurs la mai multe intervenții chirurgicale

Artista a făcut un lifting mamar și a suferit o intervenție de micșorare a bustului. „Eu acum mi-am făcut micșorare de bust și ridicare. Am făcut, de fapt, trei operații într-una. Operația a durat cinci ore, am găsit o sculptoriță în piele", a povestit ea în trecut, în cadrul unei emisiuni televizate.

Ozana Barabancea a slăbit 60 de kilograme / Sursa foto - Arhivă

Cu determinare și perseverență, Ozana Barabancea a reușit să obțină nu doar o transformare fizică spectaculoasă, ci și să își recapete încrederea în sine și să inspire multe persoane să urmeze un stil de viață sănătos.