Sunt percheziții maraton la DIICOT, vineri. Procurorii anti-mafie îi aduc în fața justiției pe torționarul Godei și alte persoane vizate în mega-dosarul căminelor groazei din Voluntari.

Dosarul "căminelor groazei" a șocat opinia publică în ultimele săptămâni, dezvăluind un sistem îngrozitor de abuzuri și neglijențe în căminele pentru bătrâni. Condițiile inumane în care au trăit sute de bunicii, abuzați fizic și emoțional, au declanșat numeroase anchete.

Ca atare, perchezițiile informatice de astăzi reprezintă un moment-cheie în strângerea de noi probe pentru a susține acuzațiile aduse torționarului Godei și celorlalți implicați în acest scandal de proporții.

Torționarii din azilele groazei vor să fie cercetați în libertate!

Atât inculpații din acest dosar cât și procurorii au contestat decizia inițială. Aceștia au stat în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București nu mai puțin de trei ore și jumătate, joi. În prezenta jurnaliștilor, aceștia fie au refuzat să facă declarații, fie au susținut că în centre nu erau comise atrocități.

Audieri în azilele groazei. Patronul centrului Armonia spune că era curățenie în azil

„Nu e plojnițe, e curățenie. În calitate de martor (m-au chemat). E curățenie. Nu intrăm decât la 2-3 săptămâni odată. Mă duceam acolo mai mult în vizită. O singură dată m-a rugat Godei (nici nu știam că îl cheamă așa) să intru în casă. Aveam o cunoștință acolo, era bolnavă, cu septicemie. Am găsit curat. Cearșafuri spălate, curate, totul alb, totul pus la locul lui.

Mă duceam în curte, în partea din spate. Am o grădină frumoasă acolo. Nu cunosc mama, părinții, prietenii, rudele lui Godei. Pe cinstite acum, nu știu pe Pandele și pe Firea... Nici măcar nu le-am dat bună ziua vreodată. Nu am avut niciun mesaj niciodată cu Godei. Nu mi-au cerut (telefon, calculator). Banii erau intrați prin bancă. A zis: „Ti-i dau, ti-i dau". Are pe trei luni să-mi plătească chiria. Eu nu sunt un băiat rău”, a spus patronul centrului Armonia.