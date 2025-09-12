Bucureștiul, lider absolut la pensii

Capitala se află în fruntea clasamentului, cu o pensie medie de 3.549 lei pe lună, cu peste 700 de lei mai mult decât media pe țară. Urmează județele Brașov și Hunedoara, unde pensionarii primesc în jur de 3.505 lei lunar.

Hunedoara are un specific aparte: pensiile ridicate se datorează în mare parte muncii grele din industria minieră, un domeniu cunoscut pentru condițiile dificile și pericolele la care au fost expuși lucrătorii.

Haos la Casa de Pensii. Procedura de trecere la pensie anticipată, întârziată: pensionarii așteaptă banii - "O rușine națională"

Județele cu cele mai mici pensii

În partea opusă a clasamentului se află Botoșani, Vrancea și Giurgiu, cu pensii medii net inferioare:

Botoșani: 2.228 lei

Vrancea: 2.265 lei

Giurgiu: 2.280 lei

Astfel, diferența dintre un pensionar din București și unul din Botoșani este de aproape 1.300 de lei lunar, adică aproximativ 40% în plus pentru cei din Capitală.

Pensiile speciale, o categorie aparte

Dincolo de medii, există și pensii excepționale, care depășesc cu mult veniturile obișnuite. Unele ajung chiar la 90.000 de lei pe lună, echivalentul a aproximativ 18.000 de euro. Aceste sume provin în special din pensii speciale sau din cumulul mai multor venituri aferente unor profesii privilegiate.

Diferențe economice și realități sociale

Pensionarii din România provin din medii foarte diferite, iar veniturile lor reflectă nu doar vechimea în muncă, ci și specificul economiei zonale. Industriile grele, precum mineritul, au generat pensii mai mari, în timp ce în alte zone unde activitățile economice au fost mai puțin solicitante, veniturile pensionarilor rămân scăzute. Aceste contraste scot în evidență inegalitățile profunde ale sistemului de pensii din România.

Ministrul Muncii insistă cu plata pensiilor pe card: "Înseamnă reducere de cheltuieli"