"Fac apel și la cei care, fii de părinți pensionari în rural, pot să-și încurajeze apropiații. Și eu, când vreau să îmi ajut părinții într-o lună, cumva, mi-e mult mai ușor să fac asta printr-un transfer bancar, decât să mă duc 150 km în Est de București și înapoi. Ar costa mai mult drumul.

Iată că există o metodă de a tăia din cheltuielile statului care nu afectează pensionari, nu afectează mediul de afaceri, nu afectează bugetarul care lucrează la Casa de Pensii sau oriunde altundeva. Ci înseamnă pur și simplu să fim un pic mai eficienți și mai în trend cu Europa", a transmis ministrul Muncii.