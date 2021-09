Cu toate că poate prinde o asemenea viteză, trenul ar urma să circule pe căi ferate pe care viteza medie este de doar 30 de kilometri pe oră.

Autotrenul construit de Electroputere Pașcani a trecut de ultimele teste și este pregătit pentru omologare. Construcția trenului de mare viteză a început în urmă cu patru ani.

Trenul este destinat transportului pe distanțe medii cu viteză maximă de 120 km/oră și este alcătuit din trei vagoane (vagon motor + vagon remorcă+ vagon motor). Pot călători în total 164 de pasageri (142 la clasa a 2-a și 22 la clasa 1), iar trenul are 60 de metri lungime.

Pe exterior, acesta este decorat cu motive tradiționale românești, iar la interior sunt standarde de cea mai înaltă calitate.

Dotările includ toalete ecologice, inclusiv unități special amenajate și echipate pentru persoanele cu dizabilități locomotorii sau mobilitate redusă, sisteme de aer condiționat, Wi-Fi și prize de alimentare, sisteme vizuale de informare a călătorilor, prin ecrane care indică destinația, următoarea oprire, timpii de întârziere sau alte informații relevante.

Trenul, testat pe mai multe rute din țară

Prototipul a fost scos pe șine, pentru a fi evaluați parametrii de funcționare, pe mai multe rute din țară: spre Valea Prahovei, Făurei din județul Brăila sau Mestecăniș din județul Suceava. A fost o provocare pentru un tren care atinge 120 de kilometri la oră să circule pe căile ferate din România, unde viteza medie este de 3 ori mai mica.

„Cu acest tren, până la Făurei am făcut șase ore, de la Buzău la Făurei am mers pe o linie cu 30 de kilometri la oră. Îmi era teamă să nu dau trenul pe jos. Acest tren poate sa circule până la 360.000 de kilometri fără să intre la reparație. Mecanicul conduce la cravată și costum, nu trebuie să se bage sub tren să repare, cum se întâmplă pe calea noastră ferată”, a declarat Mihai Tudose, șef Serviciu Tehnic.

În prezent, doar două tronsoane de cale ferată din România permit circulația trenurilor de mare viteză la capacitatea lor reală: București-Constanța și București-Predeal.