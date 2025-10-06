Potrivit publicației Mediazona, care citează informații din cadrul Curții de Apel de Jurisdicție Generală din Moscova, Pavel Guguev, participant în războiul din Ucraina, a primit o pedeapsă de patru ani într-o colonie penală de regim general, urmată de încă un an și jumătate de restrângere a libertății, fiind acuzat de „cooperare confidențială” cu cetățeni străini.

Deținut pentru omor, eliberat pentru război

Înainte de a ajunge pe front, Guguev executa o pedeapsă de 12 ani într-o colonie penală de regim special, după ce fusese condamnat pentru omor, vătămare corporală și furt. Mai avea doar doi ani până la eliberare, însă a ales să semneze un contract militar și să participe la războiul din Ucraina.

Pe câmpul de luptă, el a fost capturat de forțele ucrainene. În perioada detenției sale, a oferit primul interviu bloggerului ucrainean Dmitro Karpenko, materialul fiind publicat pe canalul de YouTube al jurnalistului Vladimir Zolkin. Clipul a devenit rapid viral, deoarece soldatul povestea despre pierderile uriașe suferite de unitățile ruse.

Critici la adresa conducerii militare ruse

După ce a fost eliberat în urma unui schimb de prizonieri și s-a întors în Rusia, în iulie 2023, Guguev a mai oferit un interviu aceluiași blogger. De această dată, el a continuat să critice conducerea militară de la Moscova și a declarat că, odată întors acasă, a fost constrâns să afirme public că primul interviu fusese realizat „sub presiune” din partea ucrainenilor.

Rearestat la un an după întoarcere

În iunie 2024, Pavel Guguev a fost din nou arestat și plasat în arest preventiv. După aproape un an de la revenirea sa din captivitate, fostul combatant a ajuns să fie condamnat de instanțele din Rusia, nu pentru crime de război sau fapte comise pe front, ci pentru simplul fapt că a vorbit public despre experiența sa din Ucraina.

