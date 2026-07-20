Un român, reținut de turiști pe Podul Rialto din Veneția. Era suspectat că ar fi furat un portofel

Un incident neobișnuit a avut loc în centrul Veneției, unde un cetățean român suspectat de furt a fost imobilizat de un grup de turiști asiatici până la sosirea forțelor de ordine. Totul s-a petrecut pe celebrul Pod Rialto, una dintre cele mai aglomerate atracții turistice din oraș.
Suspectul a fost oprit de turiști înainte de intervenția carabinierilor
Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, românul ar fi fost acuzat că a sustras un portofel în zona Podului Rialto. Mai mulți turiști asiatici au intervenit și l-au imobilizat, împiedicându-l să părăsească locul până la sosirea autorităților.
La incident a participat și Monica Poli, consilier municipal din Veneția și activistă cunoscută în Italia pentru campaniile desfășurate împotriva hoților de buzunare. Aceasta a fost cea care a alertat imediat carabinierii și a rămas la fața locului până la sosirea echipajelor.
Zeci de persoane au asistat la incident
Conform publicațiilor din Italia, momentul s-a desfășurat sub privirile a numeroși turiști și localnici. Mulți dintre cei prezenți au ales să filmeze întreaga scenă cu telefoanele mobile, în loc să contacteze autoritățile.
Imaginile surprinse la fața locului au fost distribuite ulterior în mediul online și au atras numeroase reacții.
Bărbatul a fost dus la secție pentru verificări
După intervenția carabinierilor, bărbatul a fost condus la secția de poliție pentru identificare și pentru continuarea cercetărilor.
Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, portofelul despre care s-a reclamat că ar fi fost furat nu a fost găsit asupra suspectului în momentul verificărilor.
Presa italiană: românul ar fi avut antecedente pentru furt
Jurnaliștii italieni notează că bărbatul ar mai fi fost cercetat în trecut în dosare privind infracțiuni de furt. Cu toate acestea, ancheta în acest caz este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele incidentului petrecut pe Podul Rialto.
Polițiștii continuă verificările pentru a clarifica dacă suspiciunile de furt se confirmă și pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul din unul dintre cele mai vizitate locuri din Veneția.