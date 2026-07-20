Un român, reținut de turiști pe Podul Rialto din Veneția. Era suspectat că ar fi furat un portofel

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 22:36

Un incident neobișnuit a avut loc în centrul Veneției, unde un cetățean român suspectat de furt a fost imobilizat de un grup de turiști asiatici până la sosirea forțelor de ordine. Totul s-a petrecut pe celebrul Pod Rialto, una dintre cele mai aglomerate atracții turistice din oraș.

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