În instanță, Gill a recunoscut că a primit sume de bani pentru a rosti declarații și a adresa întrebări în favoarea partidelor pro-ruse în Parlamentul European, chiar înainte de invazia la scară largă a Ucrainei. Conform documentelor din dosar, discursurile și articolele publicate de politician în anumite publicații ucrainene „susțineau un anumit punct de vedere” și „au adus beneficii Rusiei în contextul evenimentelor din Ucraina”. Plățile au avut loc între decembrie 2018 și iulie 2019.

Dovezi și acuzații în instanță

Procurorul Mark Heywood a precizat că acuzațiile de mită se bazează pe mesajele WhatsApp descoperite pe telefonul lui Gill, confiscat de poliție în 2021. Mesajele arată că politicianul a fost de acord să primească plăți pentru anumite acțiuni, precum adresarea de întrebări în Parlamentul European, stabilirea de contacte cu oficiali de rang înalt, organizarea de evenimente și formularea de declarații. Procurorul a subliniat că aceste fapte reprezintă „abateri” comise de o persoană aleasă în funcție publică.

Faptele recunoscute de Gill

Politicianul, în vârstă de 52 de ani, și-a recunoscut vinovăția pentru opt capete de acuzare legate de mită, cu excepția unuia care se referă la presupusa conspirație cu fostul politician ucrainean Oleh Voloshin pentru obținerea unei alte mite.

Procesul și posibilele pedepse

Tribunalul Old Bailey din Londra, care judecă cazul, l-a eliberat pe Gill pe cauțiune până la pronunțarea sentinței în noiembrie. Instanța a avertizat că politicianul se confruntă cu „o pedeapsă privativă de libertate substanțială”.

Parcursul politic al lui Nathan Gill

Nathan Gill a devenit membru al Parlamentului European (MEP) pentru UK Independence Party (UKIP) în 2014, partid care susținea ieșirea Marii Britanii din UE, și a devenit liderul formațiunii în Țara Galilor în 2016. A părăsit UKIP în 2018 și a aderat la Brexit Party în anul următor, predecesorul Reform UK. Gill a rămas europarlamentar până la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană în 2020.

