Focarul seamănă cu pneumonia și afectează copiii. Un pacient a declarat pentru presa chineză că bolnavii nu tușesc, nu au alte simptome, dar au o temperatură ridicată și mulți dezvoltă noduli pulmonari. Organizația Mondială a Sănătății a cerut urgent autorităților chineze să publice toate informațiile despre focar.

Deși cauza acestei tendințe este neclară, unii experți în sănătate o atribuie unui efect secundar comun și temporar al ridicării restricțiilor de izolare, chiar dacă întrebările fără răspuns despre infecții și țara de răspândire a acestora i-au determinat pe alții să facă paralele cu primele zile ale pandemiei, potrivit Al Jazeera.

Ce știm până acum despre focarul de pneumonie din China? Pe 13 noiembrie 2023, Comisia Națională de Sănătate din China a raportat o creștere a bolilor respiratorii în cadrul unei conferințe de presă.

Duminică, grupurile de pneumonie nediagnosticată la copiii din nordul Chinei au fost raportate de Programul de monitorizare a bolilor emergente (ProMED), un sistem de supraveghere care realizează raportarea globală a focarelor de boli infecțioase. Nu este clar dacă acest raport s-a suprapus cu informațiile din conferința de presă.

Potrivit raportului ProMED, infecțiile au proliferat în Beijing și în orașul Liaoning din nord-estul țării, care se află la o distanță de 800 de km (500 de mile).

Miercuri, OMS a cerut Chinei să publice informații despre recentul focar, inclusiv „informații epidemiologice și clinice suplimentare, precum și rezultate de laborator ale acestor grupuri raportate în rândul copiilor”.

Deși cifrele oficiale privind numărul de cazuri nu sunt încă disponibile, spitalele din Beijing au asistat la o creștere a numărului de pacienți, în special în secțiile pentru copii. „Un spital major din oraș a raportat că, în medie, în fiecare zi, văd aproximativ 1.200 de pacienți care intră în camera lor de urgență”, a raportat joi, corespondentul Al Jazeera, Katrina Yu, de la Beijing, citat de ziare.com.

Oficialii din domeniul sănătății sunt, de asemenea, îngrijorați de faptul că iarna va exacerba răspândirea infecțiilor după un avertisment din partea autorității meteorologice naționale din China că, începând de joi, temperaturile reci din țară vor scădea și mai mult.

Autoritățile Comisiei Naționale de Sănătate din China au atribuit creșterea numărului de cazuri ridicării restricțiilor COVID-19. Experții în sănătate au convenit, de asemenea, că acesta ar putea fi motivul, similar cu „valul” care a fost asistat în țări precum Regatul Unit.

China ar putea plăti o „datorie de imunitate” după izolare îndelungată, „care trebuie să fi redus drastic circulația microbilor respiratorii și, prin urmare, a scăzut imunitatea la microbii endemici”, a declarat Francois Belloux, directorul Institutului de Genetică al University College London, într-o declarație postată pe X.

El a adăugat că, pe baza informațiilor actuale, „nu există niciun motiv să suspectăm apariția unui nou agent patogen” și că Mycoplasma pneumoniae, sursa probabilă a majorității cazurilor și o bacterie care afectează de obicei copiii mai mici, este „în general destul de inofensivă”.

