În parcul de distracții din Palma de Mallorca, o tânără îngrijitoare a trecut prin momente grele, după ce un leu de mare a încercat o evadare nereușită din bazin.

În filmare se vede cum femeia se străduiește să oprească animalul, însă acesta alunecă pur și simplu peste peretele de sticlă și cade peste ea.

Incidentul a fost filmat și postat online de un influencer din Florida, a făcut înconjurul internetului și a făcut-o celebră pe tânăra îngrijitoare Sonia.

Micah Diaz, influencerul american, a povestit mai târziu că s-a simțit "șocat" văzând cum leul de mare cântărind sute de kilograme sare din bazin și dorește să sară peste gard pentru a "evada". Îngrijitoarea și-a pus toată experiența la treabă și a încercat să-l împingă pe "Hercules-ul acvatic" înapoi în apă. Din păcate, nu a putut să împiedice căderea leului de mare peste ea și a căzut la pământ, scrie Daily Mail.

În ciuda faptului că a avut de-a face cu o bestie de câteva sute de kilograme care a căzut peste ea, Sonia a s-a ridicat și s-a dus să verifice că leul de mare nu a pățit ceva. La sfârșitul calvarului, Sonia s-a ridicat și a mângâit leul de mare ca un gest că amândoi erau nevătămați și încă prieteni.

Squashed by Triton: Escaped sea lion belly flops onto employee who tries to push the 330-pound beast back into its enclosure at marine park in Mallorca



That was like trying to push Chris Christie back into New Jersey.🙈https://t.co/4dbt3GNN23 pic.twitter.com/U9MRRSkMGG