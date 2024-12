Acesta a declarat că Eugen Sechila nu a făcut niciodată fapte reprobabile, dar și că a fost verificat în repetate rânduri de instituțiile statului. De asemenea, spune ofițerul, nu l-a auzit niciodată pe tânărul acuzat că e șeful legionarilor să critice Uniunea Europeană sau NATO.

„L-am cunoscut pe Eugen, prietenul meu Eugen, fratele meu în urmă cu aproximativ 10 ani la o lansare de carte. Ulterior ne-am întâlnit la parastase pentru deținuții politici. Pe noi ne-a legat dragostea de țară, de istorie și legăturile pe care le-am avut cu oameni care au suferit în temnițele bolșevice. Eu am păstrat legătura cu el inclusiv în activitate. Prin urmare, ca și el și eu am fost verificat de serviciul secret al MAI, de direcția generală de informații și protecție internă. El nu a avut niciodată fapte antisociale. Nu are cazier. S-au folosit mijloace și metode ale muncii de informații pentru a fi monitorizat. Este iubitor de țară, nu înțeleg...a devenit asta infracțiune? Omul ăsta a fost testat psihologic și fizic cum am fost și eu toată activitatea. Nu l-am auzit niciodată pe omul ăsta să vorbească anti NATO, anti UE”, a declarat Florin Șinca la Realitatea PLUS.