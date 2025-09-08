Duminică seară, cu o zi înainte de începerea noului an școlar, elevii de la CNB au fost invitați la o petrecere în curtea școlii.

Prichindeii de la clasa 0 au fost întâmpinați de colegii mai mari cu tradiționalul tunel de flori prin care au trecut cu toții alături de învățătorii care le vor îndrumă pașii în acest an.

De la festivitate nu au lipsit nici Mickey Mouse și Minnie, veniți și ei să le ureze bune venit piticilor în primul lor an școlar. De asemenea, cei mici au putut urmări și reprezentații de dans sportiv.