Un colegiu din Timișoara a „furat startul”: A deschis noul an școlar, în avans, duminică VIDEO

Elevii de la CNB Timșoara, primiți la școală de duminică. Foto/Opinia Timișoarei
Elevii de la Colegiul Național Bănățean Timișoara au „furat startul” în festivitățile deschiderii noului an școlar. Ceremonia a fost organizată duminică.

Duminică seară, cu o zi înainte de începerea noului an școlar, elevii de la CNB au fost invitați la o petrecere în curtea școlii.

Prichindeii de la clasa 0 au fost întâmpinați de colegii mai mari cu tradiționalul tunel de flori prin care au trecut cu toții alături de învățătorii care le vor îndrumă pașii în acest an.

De la festivitate nu au lipsit nici Mickey Mouse și Minnie, veniți și ei să le ureze bune venit piticilor în primul lor an școlar. De asemenea, cei mici au putut urmări și reprezentații de dans sportiv.