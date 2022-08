Un angajat al McDonald’s din New York se află în spital în stare extrem de gravă după ce a fost împușcat în timpul unei altercații cu un tânăr și mama sa din cauza unei porții de cartofi prăjiți reci, conform poliției, citate de BFM TV.

Conform poliției din New York și tabloidului New York Post, un chelner de la McDonald’s, în vârstă de 23 de ani, a fost împușcat în gât luni seara și rămâne internat în „stare critică”.

Totul a început cu o ceartă banală între o femeie în vârstă de 40 de ani și angajat, din cauza unor cartofi prăjiți pe care aceasta îi considera serviți reci, a precizat ziarul, citând surse din poliție.

Clienta, care a declarat pentru New York Post că s-a simțit ridiculizată de personalul McDonald’s din cauza temperaturii cartofilor prăjiți, și-a sunat apoi fiul pe video. Acesta ei a dat buzna în restaurant, s-a luat la bătaie cu chelnerul și cei doi au ieșit afară să se certe. Fiul clientei a amenințat apoi cu un pistol și l-a împușcat pe angajat, potrivit poliției citate de ziar.

Shooting in Brooklyn NY over an order of McDonalds fries… pic.twitter.com/DjS9hL3UdN