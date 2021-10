Virusul SARS-CoV -2 a mai făcut o victimă. Încă un pacient dintre cei transferați a pierdut lupta cu COVID 19. Este vorba despre un bărbat de 40 de ani, fără comorbidități, dar cu o formă severă de Covid 19. Pacientul care a fost transferat vineri la SCJU, a fost internat în secția ATI, cu stare stabilă. Din păcate, având în vedere afectarea pulmonară severă, în cursul nopții trecute starea pacientului s-a agravat. Deși medicii au făcut tot ce le-a stat în putință, la primele ore ale dimineții pacientul a decedat.

Cu o zi în urmă, alți doi pacienți transferați din secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, după izbucnirea incendiului de săptămâna trecută, au murit.

A noua persoană a murit în cursul serii de luni, 4 octombrie. Este vorba de un bărbat de 75 de ani, care, în afară de COVID-19, suferea și de alte afecțiuni. Medicii au transmis însă că decesul nu are legătură însă cu incendiul de vineri din Spitalul de Boli Infecțioase.

„Cu regret anunțăm că în cursul serii de 04.10, unul dintre pacienții diagnosticați cu COVID-19, transferați de la Spitalul de Boli Infecțioase, a decedat. Acesta avea 75 de ani și, în afară de infecția cu SARS CoV 2, suferea și de alte comorbidități. Cauza decesului nu are legătură cu incidentul de vineri, evoluția bolii fiind una gravă.



Pacientul a fost inițial spitalizat în secția exterioară Agigea, deoarece vineri, starea sa de sănătate era stabilă. In cusul zilei de sâmbătă starea pacientului s-a agravat și a fost transferat in sectia terapie intensiva, la Spitalul Județean. Din pricina SARS-CoV-2 și a multiplelor comorbididăți, starea pacientului a continuat să se agraveze și, în ciuda tuturor tratamentelor și manevrelor efectuate, a survenit decesul.

Reamintim că șapte pacienți au murit în incendiul izbucnit pe 1 octombrie la Secția de Terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, unde erau internate 10 persoane.