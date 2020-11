Ultimul interviu acordat de Maradona, un adevărat testament: "Ceea ce regret cel mai mult este că..."

Maradona a vorbit pe larg în ultimul său interviu despre cariera sa și despre sentimentele sale față de fotbal și Argentina. Fostul fotbalist a vorbit ultima oară cu jurnaliștii de la El Pibe D'oro chiar înainte de operația suferită pe creier.

“Uneori mă întreb dacă oamenii mă vor mai iubi. Voi fi etern recunoscător oamenilor. În fiecare zi mă surprind, ceea ce am trăit la întoarcerea în fotbalul argentinian nu voi uita niciodată. A depășit ceea ce mi-am putut imagina. Pentru că am fost mult timp afară și uneori mă întrebam dacă oamenii mă vor iubi în continuare, dacă vor continua să simtă la fel.

Când am intrat pe teren la Gimnasia în ziua prezentării, am simțit că dragostea oamenilor nu se va sfârși niciodată. M-am dus acolo și sunt foarte fericit. Fotbalul mi-a oferit tot ce am, mai mult decât mi-am imaginat vreodată. Și dacă nu aș fi avut acea dependență, aș fi putut juca mult mai mult. Dar astăzi, asta a trecut, sunt bine și ceea ce regret cel mai mult este că nu-i mai am pe părinții mei. Îmi pun mereu acea dorință, încă o zi cu Tota, dar știu că din cer este mândră de mine și că a fost foarte fericită“

“Vreau ca toți argentinienii să fie bine, avem o țară frumoasă și am încredere că președintele nostru va putea să ne scoată din acest moment. Mă întristează foarte mult când văd copii care nu au suficientă mâncare, știu ce înseamnă să-ți fie foame, știu ce simți când nu mănânci câteva zile și asta nu se poate întâmpla în țara mea. Aceasta este dorința mea, să-i văd pe argentinieni fericiți, având un job și mâncând în fiecare zi.”, spunea Maradona pentru sursa citata.