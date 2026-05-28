Donald Trump amenință că va „spulbera” Omanul după o confuzie majoră în timpul unei ședințe la Casa Albă

Președintele american Donald Trump a stârnit noi controverse după declarațiile făcute miercuri, în timpul unei ședințe de cabinet desfășurate la Casa Albă. Liderul de la Washington a amenințat că va „spulbera” Oman, aliat al Statelor Unite în Orientul Mijlociu, într-un moment în care vorbea despre tensiunile legate de Strâmtoarea Ormuz.

Trump a fost întrebat despre posibilitatea ca Iran și Oman să controleze împreună traficul prin Strâmtoarea Ormuz. În răspunsul său, acesta a exclus categoric un asemenea scenariu și a transmis că ruta maritimă trebuie să rămână deschisă tuturor statelor. „Omanul se va comporta precum ceilalți sau va trebui să-i spulberăm”, a declarat liderul american.

Noi confuzii în discursul liderului american

Declarația a atras imediat reacții, mai ales că Oman este considerat un partener important al Washingtonului și a avut de multe ori rol de mediator în discuțiile dintre SUA și Iran. Mai mulți observatori au remarcat că Trump ar fi putut să confunde Omanul cu Iranul în timpul intervenției.

În aceeași ședință, Trump a făcut o altă afirmație care a provocat confuzie. Vorbind despre economia americană și despre tensiunile externe, el a spus că Statele Unite rezistă „în ciuda conflictului cu Venezuela, care nu mai are marină și nici forțe aeriene”. Potrivit presei internaționale, descrierea seamănă mai degrabă cu discursurile anterioare ale lui Trump despre Iran, nu despre Venezuela.

Episodul readuce în discuție starea de sănătate a lui Trump

Nu este prima dată când Trump este acuzat că face confuzii în declarațiile publice. În trecut, el a mai confundat Albania cu Armenia sau Islanda cu Groenlanda, episoade care au alimentat dezbaterile despre starea sa de sănătate și capacitatea de concentrare.

Tot marți, Trump a declarat că examenul său medical periodic a ieșit „perfect”, în contextul în care subiectul sănătății sale este tot mai des discutat în spațiul public, mai ales după seria de declarații controversate din ultimele luni.