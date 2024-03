Când trebuie folosit uleiul de măsline?

Când preparați diverse sosuri pentru salate sau când înăbușiți legume la foc mediu, uleiul de măsline este o alegere excelență.



Pentru că are o aromă distinctă, trebuie folosit în compoziția mâncărurilor de tipul legumelor preparate la aburi, supă sau pâine, de exemplu. Uleiul de măsline conține mai multe grăsimi mononesaturate decât alte tipuri de uleiuri, făcându-l o alegere excelență pentru gătit și păstrarea sănătății inimii.

Când nu trebuie folosit uleiul de măsline?

Atunci când preparați mâncăruri la temperaturi înalte, nu alegeți uleiul de măsline deoarece acesta are punctul de ardere între 185-210 grade Celsius.



Când atinge acest punct, compușii benefici din uleiul de măsline încep să se degradeze și potențialii compuși care se formează ar putea afecta sănătatea.

Cu ce poate fi înlocuit uleiul de măsline?

Uleiul de răpită are un punct de ardere mai mare și este o alegere mult mai bună dacă doriți să gătiți la temperaturi medii. Uleiul de răpită are un gust neutru și conține acid alfa-linoleic sănătos pentru inima, ceea ce-l face ideal pentru prăjit și coacere.



Uleiul de arahide are un punct de ardere foarte înalt și este potrivit și pentru gătit la temperaturi mari, cum ar fi cele implicate de prăjit. Deși sunt mai scumpe, uleiurile de avocado, nuci de macadamia și migdale, sunt alegeri sănătoase pentru utilizarea de zi cu zi.



Fiecare tip de ulei are ceea ce se numește punct de fum sau de ardere, adică temperatura specifică la care uleiul începe să se descompună sau în termeni mai tehnici punctul de la care structura moleculară începe să se modifice. Aceste modificări moleculare pot fi sesizate în aromă precum și în valoarea nutritivă, astfel că uleiul se modifică dintr-un ulei sănătos într-unul dăunător.



Cu cât punctul de ardere este mai mare cu atât uleiul poate rezistă la o temperatura mai ridicată. Că urmare, fiecare tip de ulei trebuie utilizat pentru metodă de gătit cea mai potrivită punctului sau de ardere și în funcție de toleranță să la căldură.

Indicații pentru gătit în funcție de tipul de ulei folosi

Ulei din semințe de in

Nivelul căldurii în timpul gătirii: Nu se folosește pentru gătit

Cea mai bună modalitate de utilizare: Salate



Ulei din nuca de cocos, porumb, măsline, arahide, susan, nuci

Nivelul căldurii în timpul gătirii: Mică până la moderată

Cea mai bună modalitate de utilizare: Produse de panificație (coacere), soteuri ușoare, gătit la oală cu presiune, salate



Ulei din nuci de macadamia, floarea soarelui, răpită

Nivelul căldurii în timpul gătirii: Medie

Cea mai bună modalitate de utilizare: Produse de panificație (coacere), sosuri, prăjit



Ulei de avocado, floarea soarelui, soia

Nivelul căldurii în timpul gătirii: Ridicat

Cea mai bună modalitate de utilizare: Prăjit

SURSA