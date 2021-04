Care este intenția Rusiei după aducerea de trupe militare în regiune - Este iminent un război cu Ucraina?

Iulian Fota, director al institutului Diplomatic Român, este de părere că „situația este complicată, dar nu este critică. Încă sunt speranțe să se evite încleștarea militară. Ucrainenii n-au niciun interes, iar rușii, care au mai multe opțiuni deschise, nu dau semne” să dorească așa ceva.

„Ce e important e că e un moment tensionat. Toată această desfășurare de trupe nu e întâmplătoare. Cred că încă diplomațiile occidentale mai au șanse prin înțelegeri, compromisuri, înțelegeri directe. Mai ales declarația președintelui Franței, care a vorbit de niște linii roșii”, a declarat fostul șef al Colegiului Național de Informații și consilier prezidențial pentru securitate națională, luni, la emisiunea LIVE „România în realitate”, pe Realitateapenet, difuzată de site-ul Realitatea.net.

„Noi suntem vecini ai Ucrainei, prin frontiera terestră, pe Marea Neagră cu Ucraina și Rusia. Prezența rusă a sporit în ultimii ani,ostilitatea fata de Ucraina e maximă. Momentul e foarte complicat, pentru că suntem în cea mai proastă situație: relatia cu Occidentul a Rusiei e bazata pe neincredere. S-au acumulat tensiuni.

În ianuarie, Lavrov (Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse - n.red.) spunea Franței și Germaniei că dacă Kievul nu se angajeaza la obligatii impuse, Moscova va incerca sa rezolve si prin alte mijloace.

E un moment de mare nemultumire fata de Occident, noi suntem parte a Occidentului. Supararea e si pe România, nu ne vizeaza in mod direct, dar supararea ne vizeaza. Supărarea e pe Ucraina, care e cel mai important pentru noi. Avem tot interesul ca Ucraina sa nu fie pedepsita pentu optiunile ei. La fel ca Ucraina, si noi am vrut sa intrăm în NATO. Aderarea la NATO nu se face pe baza confuntărilor cu alții. (...)

Stilul de a-ți arăta nemultumirea nu se face prin desfășurări militare. (...) Ne gandim: nu care cumva data viitoare o sa-i deranjeze pe ruși?!”, a mai explicat Iulian Fota în emisiunea „România în realitate”, moderată de jurnalista Ana Maria Păcuraru.

Fota: E foarte interesant că Macron propune aceste „linii roșii” în discuțiile despre Ucraina

„E foarte interesant că Macron propune aceste discuții, vorbește de linii roșii. Eu nu pot spune ce înseamnă aceste linii roșii. Adică aderarea Ucrainei la NATO e o linie roșie?! Dicut ipotetic, eu nu am informații despre ce a vrut să spună Macron. Linii roșii pentru cine? Franța, Uniunea Europeană, ne privesc și pe noi?! Aceste linii roșii pot duce la o arhitectură de securitate. Toată lumea va trebui să țină cont de ele. Liniile roșii, dupa ce le aflăm, dacă privesc Republica Moldova? S-a intrat într-un proces interesant, nu foarte transparent”, a mai observat Iulian Fota, adăugând că „aici este o diferență față de trecut. . Acum când sunt chestii de stabilit, linii roșii înseamnă demarcații pe hartă. Inevitabile, discuțiile devin mai închise în grupuri mici. Dar, te informează cineva? Unele din aceste linii roșii s-ar putea să pice bine pentru noi, s-ar putea să pice prost. Acolo unde putem să contribuim și noi , printr-o atitudine pro diplomație, fără utilizarea forței militare, și dincolo de acest rol de observator, să învățăm ce e de învățat”.

Fota: România nu e folosita „ca pion”. Noi avem garanții de securitate date de NATO. Ucraina nu

„România nu e folosita ca pion. Noi avem garanții de securitate date de NATO, România nu este Ucraina, care are cu totul alt statut decat România. Ea nu e apărata de NATO in baza art 5 din Tratat. Ucraina este un stat inferior României, obligatiile Occidentului nu merg atât de departe ca în cazul României.

Toată presiunea militară a Rusiei e pe Ucraina, niciun stat NATO nu poate spune ca sufera sau se confrunta cu vreo presiune militara de la Moscova. Polarizarea dintre Moscova si Washington, dar nu amenintari directe...

În momentul ăsta România este îngrijorată, dar in niciun caz, în cazul României nu putem vorbi în termeni de pion stat amenintat. (...)

România este apărată suficient pentru că suntem în NATO, cu sau fără nave, sunt apărat că sunt stat NATO. Faptul ca pe mine scrie NATO, suntem sub o umbrela de securitate, orice atentat impotriva României sunt la adresa securitatii tuturor statelor NATO, a NATO. (...)

Noi suntem granita NATO si UE, suntem granita de prima linie, dincolo de noi e spatiul de nesecuritate, nerglementat. Nu e prima situatie, vor mai fi si altele, sa fim atenti si sa stam pe picioarele noastre. (...)

Daca prin absurd ar fi atacata România, ei din primele clipe vor lua masuri de aparare . Spatiul aerian nu e numai al României, e al NATO. Un eventual atacator sa intelega din prima secunda ca un atac al unui astfel de stat e un atac asupra tuturor tarilor care au trupe. Toată Alianta e mobilizata sa apere prima linie, rușii înțeleg. (...) Vorbim de tratatul NATO, inainte de art. 5 e art. 3 - apararea colectiva incepe de la tine de acasă, ești obligat sa faci tot ce tine de tine ca sa te poti apara, inainte sa vina aliatii ,ai obligatia sa iti intaresti armata. (...)

În perioada următoarelor luni trebuie urmărit modul în care se va angaja , presedintele Biden a propus un summit, se implinesc 35 ani de la intalnirea de la Reykjavik, dintre președintii sovietic și american, Reagan și Gorbaciov, după care s-a intrat in linie drepta in ce a insemnat prabusirea comunismului”, a subliniat Iulian Fota.

Criza de coronavirus încurcă actorii principali în tensiunile de la granița Ucrainei

„COVID ii incurca un pic. Elementul cel mai important în diplomație e când sunt fata in fata, la Yalta au fost trei, la Malta doi. Când liderii sunt fata in fata si pot discuta si pot face acele întelegeri. Datorita COVID nu prea mai poti face , si multi spun ca tensinile acumulate se datoreaza și acestei lipse. (...) Deciziile strategice , armata pleaca la razboi numai dacă liderii hotarasc. Discutiile importante sunt cele politice. (...)

„Rușii oricum aveau multă forță în Crimeea... Navele sunt mesaje tactice, punctuale. Degeaba spui potoleste-te ca si eu fac. Cele două nave britanice, americanii probabil nu au mai avut de dus nave ca o concesie a Casei Albe Moscovei. Pe de alta parte , americanii au vrut sa arate ca putem negocia. (...) Nu stiu ce vor face in Marea Neagră, faptul ca in loc de patru vin doua nave iti arata o coordonare foarte strânsa in Marea Neagra. (...)

Nu ne confruntam cu situația asta complicata noi si bietii ucaineni singuri. Se apara un principiu de drept, Ucraina e actorul mai slab”, a punctat Iulian Fota.

Fota: Trebuie discutat conceptul de „idiot util” - fake-news

„Unde ar fi de discutat: trebuie sa discutam conceptul de idiot util, ma uit ce scrie prin presa, pe facebook, social media, vad unii oameni fie din prostie, din rea-credinta alimentează fake-news-urile. Ministerul Apărării monitorizeaza fake-news. Cineva a fabricat o informație ca de pe aeroportul Otopeni decolează zilnic avioane cu trupe și armament către Ucraina. Otopeni e civil, era o minciuna pentru a crea o suspiciune cetatenilor: Uite, va baga in razboi cu rusii. Nu inteleg de ce multi dintre concetateni rostogolesc, mai ales când e demonstrat că e fake-news. M-am uitat la comentarii, sunt romani care vehiculeaza din frustrare niste informații care sunt false. Important e sa nu ne temem de ai nostri...”, a explicat Iulian Fota în emisiunea „România în realitate”, moderată de jurnalista Ana Maria Păcuraru.

Fota, despre situația tensionată de pe scena politică internă

„Situația tensionata de acum nu e prielnică. Poate ca in niciun an relatia dintre intern si extern nu a fost atat de valabila. Când vremurile-s proaste, când scenariile militare trebuie sa le iei in calcul, nu e momentul sa te joci cu tara. Una era când furai bani din bugetul României, si altceva când ai de infruntat alte amenintari. Alta e când denigrezi institutii, ca Ministerul Apărării, chemate sa apere tara. Suntem la granita cu toti acesti factori de risc”, a mai declarat Iulian Fota, întrebându-se, retoric: „Se poate ca din interior sa nu ma pot teme de ai mei, sa nu bage cutitul in mine?!”.