Singura soluție, în aceste condiții, este ca regimul de la Kiev să primească rapid și în cantități masive armament occidental, susține autorul analizei, Andrew A. Michta, fost profesor la Colegiul de Apărare al Marinei Americane.

Argumentul său este că menținerea unei linii atât de lungi a frontului necesită o mulțime de trupe și, mai ales, de echipament și muniție. La acest capitol, stocurile Rusiei, chiar și învechite sau de proastă calitate, depășesc covârșitor puterea de apărare a ucrainenilor.

Pachetul american în valoare de 40 de miliarde de dolari a fost util și a ținut ridicat moralul poporului ucrainean, dar împrospătarea masivă rămâne un factor cheie, punând și mai multă povară asupra aliaților europeni ai NATO, a căror apropiere de front scurtează lanțul logistic.

Mai mult decât orice altceva, Ucraina are nevoie de artilerie și rachete cu rază lungă de acțiune pentru a se asigura că tirurile sale pot atinge pozițiile rusești ale acelorași arme.

Statele Unite, Canada, Franța, Slovacia, Polonia au contribuit semnificativ al efortul de război al Ucrainei și au schimbat echilibrul pe câmpul de luptă, dar nu sunt suficiente pentru a influența cursul conflictului în mod decisiv. Cel mai important, unele dintre sisteme nu vor deveni pe deplin operaționale înainte de sfârșitul lunii iunie – sau mai târziu – având în vedere pregătirea necesară a personalului ucrainean.

Cel mai important blocaj este însă legat de muniție. După Războiul Rece, majoritatea aliaților NATO n-au acordat prioritate stocării, iar ritmul infernal în care au fost consumate obuzele, rachetele și chiar muniția de calibru mic în acest război ridică întrebarea dacă Occidentul, și în special Europa, poate mări producția încât să țină pasul cu nevoile Ucrainei.

În plus, Ucraina are nevoie de putere aeriană, incomparabil mai mică decât cea pe care a desfășurat-o Rusia. MIG-urile 29 pe care le mai are Kievul au rămas fără piese de schimb, ceea ce indică faptul că e necesară tranziția cât mai rapidă la aeronavele occidentale și la armele occidentale în general.

Nu totul este însă sumbru, chiar dacă unele dintre datele despre pierderile Rusiei în Ucraina, furnizate de Kiev, ar putea fi exagerate. Pierderile rusești pe câmpul de luptă au fost grele și nu există indicii că vor fi mai puțin grave pe măsură ce războiul continuă. În plus, conflictul a afectat grav legenda temutei Armate rusești, chiar și a "formidabilelor" echipamente de ultimă generație. Niciunul nu pare să aibă gradul de sofisticare tehnologică pretinsă de Kremlin și nici măcar mult lăudatul lor tanc T-90M n-a rezistat unei lovituri cu Javelin.