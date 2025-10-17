Decizia vine ca urmare a adoptării în Marea Britanie a unei legislației favorabile vehiculelor automatizate. Aceasta încurajează testarea și implementarea serviciilor de transport autonome. Potrivit unei statistici furnizate de conducerea companiei, taxiurile autonome sunt de 12 ori mai sigure față de cele conduse de oameni.

Waymo aduce taxiuri autonome în Europa

Gigantul american Waymo, divizia de vehicule autonome a grupului Alphabet, va intra pe piața europeană începând din 2026 cu un proiect pilot de taxiuri fără șofer în Londra. Acesta marchează prima extindere a companiei pe continent după mai bine de zece ani de activitate în Statele Unite. Lansarea a fost anunțată oficial miercuri și reprezintă un pas semnificativ pentru mobilitatea autonomă în Europa. Waymo va colabora cu autoritățile locale și naționale pentru implementarea proiectului.

De ce Londra a fost aleasă pentru proiectul pilot

Motivul principal al selecției Londrei ține de legislația britanică recentă, care creează un cadru clar pentru testarea și exploatarea vehiculelor automatizate. Regatul Unit este printre primele țări europene care susțin transportul autonom, oferind garanții juridice și stimulente fiscale operatorilor din domeniu. „Promovarea acestui sector va crește opțiunile de transport accesibile, creând în același timp locuri de muncă, investiții și oportunități în Regatul Unit”, a declarat Heidi Alexander, secretar de stat britanic pentru transporturi, citată de Le Figaro.

Cartografiere și teste înainte de lansarea comercială

Înainte ca serviciul să fie disponibil publicului, Waymo va începe cartografierea detaliată a zonelor din Londra și va obține licențele necesare pentru funcționare. Primele curse de test vor avea loc în regim controlat, pentru a calibra sistemele de navigație și siguranță adaptate traficului britanic.

Experiența Waymo în Statele Unite

În prezent, Waymo operează în cinci orașe americane, inclusiv San Francisco, Phoenix și Los Angeles, și a efectuat peste 10 milioane de curse plătite. Compania susține că tehnologia sa de conducere autonomă este printre cele mai sigure din lume, înregistrând de 12 ori mai puține coliziuni cu răniri de pietoni comparativ cu șoferii umani.

Concurența pe piața britanică a robotaxiurilor

Waymo va întâlni competitori serioși în Marea Britanie. În iunie, Uber a anunțat un parteneriat cu startup-ul londonez Wayve, care dezvoltă vehicule autonome pentru transport urban. În același timp, companii internaționale precum Baidu din China și Lyft din SUA și-au confirmat planurile de a lansa servicii similare în Regatul Unit până în 2026, transformând Londra într-un hub european al mobilității autonome.

