"Avem un număr mai mic de studenți în zona Științelor față de acum 15-20 de ani. Dar acest lucru nu se întâmplă doar în România, se întâmplă peste tot în lume. Având mai puțini studenți ai și mai puțini absolvenți, iar dintre absolvenții respectivi și mai puțini se orientează spre zona educațională și pentru că astăzi sunt mult mai puține opțiuni decât acum 20 de ani.

Sunt alte opțiuni pe care le ai prin diverse companii, diverse firme care sunt în țară. Ce putem face? Așa cum am mai spus, statutul cadrului didactic trebuie să crească. Elementul cheie este salariul mediu brut pe economie pentru debutant. Ar putea să fie atractiv, alături de alte reforme pe care trebuie să le facem. Reformele sunt cele care sunt descrise în raportul QX. Multe lucruri care s-au întâmplat până acum au fost mai degrabă măsuri fiscal-bugetare, dar sigur au fost și reforme", a declarat David.