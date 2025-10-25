Cu două intrări și o adâncime de 18 metri, labirintul leagă vechi pivnițe și rondouri, creând o rețea impresionantă care traversează strada.

Inițiativa unui tânăr academician

Tunelul a fost realizat între 1971 și 1974 la inițiativa academicianului Valeriu Cotea, pe atunci student în anul IV la Universitatea de Agronomie. Obiectivul urmărit era dublu: extinderea pivniței lui Vasile Adamachi pentru conservarea legumelor și crearea unui spațiu de cercetare pentru laboratorul de oenologie.

Conectarea istoriei prin subteran

Academicianul a unit astfel pivnița lui Adamachi cu alte două beciuri: unul construit de vornicul Ilie Kogălniceanu și extins de fiul său, și unul realizat de Mihail Sadoveanu. Lucrările au durat trei ani și au fost realizate de cinci meșteri, printre care și un fântânar rom.

Tunelul se întinde pe 300 de metri, cu 1,8 metri lățime și 2,2 metri înălțime, traversând strada Breazu pentru a conecta pivnița lui Adamachi de Muzeul „Mihail Sadoveanu“. De-a lungul pereților sunt depozitate sticle, butoaie și damigene cu vin, etichetate cu numele studenților, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor. Vinul nu este comercializat, ci păstrat exclusiv pentru studiu și cercetare.

O privire din interior

„Știai de tunelul secret de la Agronomiei din Iași? Tunelul a fost construit la inițiativa academicianului Valeriu Cotea, între 1971 și 1974. Scopul acestuia a fost conectarea pivniței lui Vasile Adamachi de cea a Muzeului Mihail Sadoveanu, aflat peste stradă. Din cauza lipsei de fonduri, tunelul a fost realizat doar de un tehnician, un meșter și trei muncitori. Într-o noapte a anului 1974, muncitorii au anunțat fericiți că obiectivul a fost atins. Tunelul are o lungime totală de 300 de metri, de-a lungul lui fiind depozitate sticle, butoaie și damigene cu vin. Sticlele sunt etichetate cu nume de studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori sau cercetători, vinul nefiind comercializat, ci doar având utilitate de studiu”, a explicat un creator de conținut pe Facebook.

Condiții ideale pentru vinificație

Temperatura constantă de 9 grade Celsius și umiditatea menținută natural de mucegaiul de pe pereți oferă condiții perfecte pentru conservarea vinului. Tunelul funcționează ca un muzeu al vinificației și al cercetării științifice, păstrând tradiția și cunoștințele acumulate de generații de studenți și academicieni.

Tunelul subteran de pe Dealul Copoului rămâne un exemplu fascinant de îmbinare între istorie, cercetare și pasiunea pentru vin, o adevărată comoară ascunsă sub orașul Iași.

