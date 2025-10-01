Un nou pas important în construcția Magistralei 6 de metrou a fost realizat astăzi, când scutul de forare „Sfânta Ana” a străpuns peretele viitoarei stații Aeroport Băneasa, marcând finalizarea primului segment de tunel cu cale dublă pe Secțiunea SUD a liniei.

900 metri de tunel, 600 de inele montate

Utilajul TBM „Sfânta Ana” a început lucrările pe Linia 1 în data de 28 mai 2025, pornind de la viitoarea stație Tokyo. În cele patru luni de activitate, a excavat 900 de metri de tunel și a montat 600 de inele, contribuind la structura de rezistență a viitoarei magistrale.

Pe aceeași distanță, TBM „Sfânta Maria” lucrează la Linia 2, cele două utilaje urmând să foreze în total 6,6 km de tunel subteran. Acestea vor deservi șase stații și șase interstații între 1 Mai și Tokyo, în cadrul Secțiunii SUD a Magistralei 6.