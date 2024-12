Toader subliniază importanța respectării procedurilor legale și a transparenței în gestionarea voturilor, evidențiind că CCR ar trebui să aștepte finalizarea numărării tuturor voturilor înainte de a lua o decizie, pentru a se alinia la principiile stabilite anterior. Această poziție reflectă nu doar experiența sa juridică, ci și o viziune mai largă asupra integrității procesului electoral și a responsabilităților instituțiilor implicate.

Realitatea Plus: Ce decizie poate lua CCR, in conditiile in care BEC a spus ca nu au fost numarate toate voturile. Ce poate sa faca CCR cu aceasta renumarare partiala?

Tudorel Toader: Eu cred ca CCR nu poate decat sa astepte finalizarea numararii tuturor voturilor. Din moment ce s-a decis renumararea tuturor voturilor, asa ramane si nu exista niciun fel de suspiciune, cu pretul unei intarzieri. Eu personal asa as face, eu personal asa cred ca va proceda Curtea Constitutionala, ca altfel s-ar dezice de ceea ce a decis cu cateva zile in urma.

Realitatea Plus: Chiar daca ne spunea domnul Toni Grebla ca va verifica daca s-au produs fraude majore, are la dispozitie aceste reverificari, va face o analiza comparativa, si mai aveam o informatie ca nu exista modificari majore, mai spunea presedintele AEP

Tudorel Toader: Si eu si si domnul Grebla am fost judecatori in acelasi timp, constitutionali. Amandoi stim faptul ca, de pe pozitii diferite putem avea opinii diferite. Dar de pe pozitia de judecator constitutional nu poti azi sa spui una si maine sa spui ca nu mai e valabil, se schimba ceea ce in precedent ai decis.

Ar mai fi ceva: sase sute si ceva de mii de voturi din diaspora sa nu le mai numeri, sa nu le mai iei in considerare. Ar fi o desconsiderare ata de diaspora pe care pana acum o chemam la vot, o incurajam sa participe la alegerile democratice, sa vina acasa, sa participe la constructia statului de drept. Dupa care sa le zici multumesc, jumate de milion nu mai conteaza. Eu nu cred ca judecatorii vor rationa astfel. Eram judecator in 2009 cand d-a dat o decizie similara atunci cand s-a decis renumararea voturiilor anulate, nu ca de data asta, a tuturor voturilor, noua milioane si ceva. Dar sigur, seara e lunga, vom vedea ce va spune Curtea si vom proceda ca atare.

