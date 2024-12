În cadrul discuțiilor cu reporterii, el a subliniat importanța unui dialog constructiv în rândul partidelor și a abordării problemelor naționale, respingând polarizările și atacurile din trecut. De asemenea, Pucheanu și-a exprimat încrederea în conducerea lui Marcel Ciolacu și a abordat posibilele alianțe, arătând o deschidere strategică, dar și o conștientizare a provocărilor cu care se confruntă scena politică românească.

Reporter: In perioada urmatoare cum s-ar putea forma o majoritate in Parlament? PSD ramane la guvernare sau sustine dinopozitie o alta majoritate?

Ionuț Pucheanu: Cel mai probabil decizia aceasta va fi luata in aceasta sedinta la care urmaeza sa participam. Din ce am vazut eu la nivel de mandate in Parlament si in Senat s-ar putea crea o majoritate, intr-adevar, la limita, formata din PSD, PNL, UDMR si minoritati

Reporter: Marcel Ciolacu va ramane presedintele PSD?

Ionuț Pucheanu: Cred ca Marcel Ciolacu a fost si este in continuare unul dintre cei mai buni presedinti pe care i-a avut PSD. Un negociator foarte bun si un om care cumva in ultimii patru ani de zile ne-a transformat din ciuma rosie in crucea rosie.

Reporter: Faceti coalitie cu USR?

Ionuț Pucheanu: Eu am invatat, chiar daca sunt relativ tanar in politica, am invatat ca niciodata sa nu spui niciodata in politica.

In primul rand cred ca ceea ce ar trebui sa faca intreaga clasa politica e sa inceteze balacareala de la televizor. Stiu ca face rating, stiu ca face bine, stiu ca lumea sta in fata televizoarelor, dar pentru ceea ce inseamna tara asta si ceea ce inseamna viitorul clasei politice si al partidelor politice, macar partidele cumva cu alta tinuta sau de la care pretinde sa aiba o alta tinuta sa inceteze in a mai spune unul despre celalalt ca e intr-un fel sau altul, si haideti sa dezbatem si idei, sau haideti sa dezbatem directii.

Reporter: Aveti temeri ca PSD ar putea face o coalitie cu AUR?

Ionuț Pucheanu: Si cine se teme de asta?

Reporter: Liderii PSD din teritoriu

Ionuț Pucheanu: Dupa ce am fost injurati 5 ani de zile de cei de la PNL, uite ca totusi ne-am luat in brate. Eu personal am un singur vot si gandesc in modul in care gandesc. Evident ca ma voi supune majoritatii, ca aceasta tara are nevoie in egala masura, poate am sa va sochez, are nevoie de doua aspecte: pe de o parte de un soc, pentru ca daca nu ii vom expune pe cei de la AUR, SOS, POT, si toate partiduletele astea mai mult sau mai putin semireligioase care au aparut cel mai probabil vor ramane ca niste fete mari in continuare, ca o Fata Morgana catre care sa tinzi. In acelasi timp, sunt intr-atat de constient ca atara asta are nevoie de o guvernare care sa nu duca lucrurile in gard.

