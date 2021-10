„Nu cred că doar cu restricții se rezolvă pandemia. Situația critică este în exclusivitate vina autorităților. Nu au fost aplicate cele trei metode prin care am fi putut ține în frâu explozia infectărilor. Avem nevoie de testare, distanțare, vaccinare și acces rapid ța tratament. Acestea nu s-au rezvolat nici azi. Cele 19 paturi din spitalul nostru sunt ocupate. Am avut un maxim de 13 pacienți, în condițiile în care avem doar 6 paturi. Poate trimitem 4 teste gratuit, prin poștă, fiecărui român. Testăm, depistăm și izolăm. Legat de fraudele cu pașaportul Covid, eu am votat impotriva acestuia. Este bine știut, au fost făcute studii, că vaccinații au aceeași încărcătură virală cu cei nevaccinați. Este nevoie de testarea extinsă și de vaccinarea în masă.

În prezent, serviciul de salvare e blocat pentru că testele nu sunt gratuite. 12 milioane de euro au fost date avans la vaccinuri. Romania avea 5 milioane de euro alocate de la UE pentru teste. În mod ciudat, nimeni nu a aaccesat acești bani. Au fost pierdute vieți. Existau și variantele testării la medicul de familie. Pașaportul și certificatul verde nu au o bază legală. Dacă vorbim despre testare, Marea Britanie a asigurat celor 67 de milioane de cetățeni ai săi 323 de milioane de teste. Deci, un britanic a fost testat de 5 ori, într-un singur an. În România, doar 1 din 2 oameni a beneficiat de testare, ba chiar mai puțin, pentru că jumătate dintre acestea au fost plătite din banii noștri”, a declarat medicul Ciuhodaru în emisiunea „Raport de zi”.