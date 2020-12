Tudor Ciuhodaru avertizează: "Vom avea și noi această tulpină nouă de coronavirus mai repede decât ne imaginăm"

Tudor Ciuhodaru, medicul UPU Iasi, a declarat in aceasta dimineata, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS, ca informatia legata de aparitia unei noi mutatii a coronavirusului este "oficiala" si sunt 10 lucruri pe care trebuie sa le stim legate de aceasta. In primul rand, atrage atentia medicul, "daca nu testam extins suntem condamnati".

