Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în jurul orei 15:40. Imediat, la fața locului s-a deplasat o echipă mixtă de anchetă formată din polițiști de investigații criminale și specialiști criminaliști, care au început cercetările.

În urma verificărilor preliminare, oamenii legii au stabilit identitatea persoanei găsite. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani din Satu Mare, declarat dispărut de familie cu puțin timp înainte.

La locul intervenției a fost solicitat și un medic legist de la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca pentru examinarea inițială a corpului. Autopsia medico-legală urmează să stabilească exact cauza morții, nefiind cunoscut în acest moment dacă este vorba despre un accident, o sinucidere sau o infracțiune.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta continuă pentru a clarifica toate circumstanțele în care a survenit decesul.