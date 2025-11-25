Descoperirea fraudei a pornit de la o poză de pe buletin

Totul a ieșit la iveală atunci când „bătrâna” a venit să-și reînnoiască actul de identitate. Funcționarii au observat imediat detalii suspecte: părul prea închis la culoare, bărbia cu trăsături masculine și mâinile care nu semănau deloc cu ale unei femei de peste 80 de ani.

Procedura de reînnoire a documentului în Italia presupune prezența titularului, astfel că bărbatul – fost asistent medical, acum fără loc de muncă – s-a machiat, a purtat o perucă și hainele mamei sale în încercarea de a păcăli sistemul. Suspiciunile angajaților au dus la o verificare suplimentară, iar „femeia” a fost chemată din nou la primărie.

Poliția l-a prins în timp ce conducea deghizat

Când a revenit la biroul municipal, bărbatul a fost surprins pe camerele de supraveghere conducând mașina îmbrăcat ca mama sa – lucru imposibil, având în vedere că femeia nu a avut niciodată permis de conducere. Poliția îl aștepta deja acolo.

În urma verificărilor, agenții s-au deplasat la locuința bătrânei din Borgo Virgilio, unde au făcut o descoperire înfiorătoare: cadavrul ei, aflat într-o stare avansată de mumificare, era ascuns în dulap, învelit în saci de dormit. Ancheta preliminară arată că bărbatul ar fi extras lichidele din corp cu ajutorul unei seringi, încercând să încetinească descompunerea.

Acesta este acuzat de ascunderea unui cadavru, înșelăciune în dauna statului, fals în acte publice și uzurpare de identitate. Procurorii au dispus efectuarea unei autopsii pentru a stabili cu exactitate cauza morții femeii.

Potrivit autorităților italiene, cazurile de fraudare a pensiilor persoanelor decedate nu sunt deloc rare. În fiecare an, zeci de persoane sunt investigate pentru astfel de practici, în mare parte din cauza întârzierilor în actualizarea registrelor de stare civilă. În unele situații, pensiile continuă să fie virate ani la rând înainte ca statul să afle că beneficiarul a murit.