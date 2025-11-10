Potrivit anchetatorilor, tânăra, în vârstă de 25 de ani, ar fi efectuat tranzacții repetate, de valori mici, pe o perioadă de peste doi ani, fără ca victima să observe. În total, prejudiciul se ridică la 77.000 de lei.

„Este un caz clasic de abuz de încredere. Persoana tânără a avut acces direct la telefonul și aplicațiile bunicii, iar retragerile au fost făcute treptat, pentru a nu ridica suspiciuni”, au declarat surse din rândul anchetatorilor.

Furtul a fost descoperit abia după doi ani

Bătrâna a realizat că ceva nu este în regulă abia când a observat lipsa unei sume mai mari din cont și a cerut ajutorul băncii. În urma verificărilor, s-a constatat că nepoata ei făcuse în mod repetat transferuri către propriile conturi.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru abuz de încredere și fraudă informatică, iar cazul este investigat de polițiștii din Gorj.

Poliția și băncile, apel la vigilență

Autoritățile avertizează că astfel de situații devin tot mai frecvente, mai ales în rândul persoanelor în vârstă care oferă acces la dispozitivele personale membrilor familiei.

„Recomandăm protejarea aplicațiilor bancare cu parole complexe, amprentă sau recunoaștere facială, precum și verificarea periodică a extraselor de cont”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

Specialiștii atrag atenția că lipsa de supraveghere și încrederea excesivă pot duce la pierderi considerabile, chiar și atunci când infractorii sunt... din familie.