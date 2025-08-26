Această manifestare vizuală nu este doar un spectacol, ci poartă o încărcătură simbolică puternică, evidențiind preocupările privind personalizarea puterii și modul în care puterea executivă comunică public. Tactica nu este nouă în istorie: lideri autoritari precum Josef Stalin în Uniunea Sovietică și Mao Zedong în China au folosit clădirile guvernamentale pentru a-și impune imaginea și a sublinia controlul asupra statului, scrie newsweek.com. Criticii aseamănă această expoziție a lui Trump cu metodele dictatorilor din trecut.

În plus, afișarea coincide cu o serie de recenzii de politici sociale și economice care au dus la diminuarea drepturilor muncitorilor.

Comparativ cu dictaturi istorice

Politicianul democrat din Massachusetts, Jim McGovern, a reacționat pe platforma X (fostul Twitter), scriind: „„Pare ceva ce am mai văzut...”, alăturând comentariului o imagine cu portretele dictatorilor nord-coreeni Kim Jong Un și Kim Jong Il, expuse pe o clădire oficială.

Analistul politic Evan A. Feigenbaum a făcut o comparație directă, scriind pe X: „Senzații puternice de președinte Mao”.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a ironizat situația, postând o fotografie cu oameni plecându-se în fața imaginii lui Mao, acompaniată de textul: „„MULȚUMIM, GLORIOSULUI CONDUCĂTOR!”.

Profesorul adjunct Roy Norton de la Universitatea Waterloo a adăugat: „Recent am fost în Dușanbe, Tadjikistan (fostă republică sovietică). Acolo sunt afișate portrete ale președintelui Emomali Rahmon pe clădirile guvernamentale, lider care conduce din 1994.”

De-a lungul istoriei, liderii autoritari au folosit imagini și bannere pentru a proiecta puterea personală, transformând clădirile publice în simboluri de glorificare personală. Stalin a dominat peisajul urban sovietic timp de decenii, fiind prezent pe afișe imense, frize și bannere de paradă. Studiile arată că imaginea sa era creată deliberat pentru a transmite ideea de omniprezență și eroism al țarului bolșevic.

Mao Zedong a avut, la rândul său, o prezență vizuală masivă în timpul Revoluției Culturale, când peste miliarde de afișe și insigne îi reprezentau chipul. În Republica Dominicană, dictatorul Rafael Trujillo a redenumit capitala după numele său, decorând spațiile publice cu lozinci promoterii puterii sale.

Turkmenistanul a dus această tradiție în epoca modernă, cu o statuie de aur rotativă în centrul Așchabadului și schimbarea numelor unor străzi și aeroporturi după liderul său Saparmurat Niyazov.

Trump și aluziile la puterea dictatorială

Donald Trump a făcut de mai multe ori aluzii la dorința de a exercita putere dictatorială. Înainte de al doilea mandat, el spunea că ar fi dictator „din prima zi”. Recent, a afirmat că „mulți” americani și-ar dori un dictator.

Aceste afirmații au fost făcute într-o sesiune de întrebări privind amenințarea sa de a trimite Garda Națională în Washington și potențial în alte orașe, inclusiv Chicago, unde situația criminalității este una gravă.

„Chicago este în prezent un câmp de luptă și ei nu recunosc asta,” a spus Trump, criticând guvernatorul Illinois, J.B. Pritzker, și alți democrați opuși trimiterea armatelor federale. A continuat: „Spun: ‹Nu avem nevoie de el! Libertate! Libertate! Este un dictator! Este un dictator!›”

Apoi a adăugat: „Mulți oameni spun că poate și-ar dori un dictator,” dar a insistat că el nu caută o asemenea putere. „Nu sunt dictator, sunt un om cu bun simț și deștept.”

Critici din partea sindicatelor și foștilor oficiali ai muncii

Maryland State Delegate Joe Vogel a scris cu furie: „Imensa nerușinare de a posta asta după ce a petrecut primele 8 luni din acest mandat desființând drepturile muncitorilor și trădând oamenii care muncesc.”

Președinta AFL-CIO, Liz Shuler, a declarant: „Desființarea contractelor sindicale, tăierea programelor Medicaid și SNAP pentru milioane de muncitori și destruirea serviciilor esențiale nu înseamnă că pui 'lucrătorii americani pe primul loc' — ci îi protejezi pe miliardari și CEO-ii lacomi de corporații, lăsând familiile de muncitori tot mai vulnerabile.”

Robert Reich, fost ministru al Muncii, a afirmat: „Departamentul de Muncă al lui Trump intenționează să rescrie sau să desființeze peste 60 de protecții pentru muncitori, inclusiv salariul minim pentru lucrătorii din îngrijirea la domiciliu, regulile de siguranță în construcții și minerit și capacitatea OSHA de a sancționa angajatorii pentru condiții nesigure. Trump nu i-a pus ‘pe lucrătorii americani pe primul loc.’ A fost șeful dizolvării sindicatelor.”

Eforturile de desființare a sindicatelor federale și reducerile în programele sociale

Administrația Trump a acționat în desființarea sindicatelor din sectorul federal. Peste un milion de angajați federali au pierdut dreptul la negocieri colective de la începutul anului. Departamentul pentru Veterani, Agenția pentru Protecția Mediului și Departamentul pentru Sănătate au anulat acorduri sindicale, relocând spațiile și resursele utilizate anterior de reprezentanții sindicatului.

Casa Albă susține că aceste măsuri sunt necesare pentru eficiență și securitate națională, însă grupurile sindicale le cataloghează drept cea mai amplă ofensivă anti-sindicală din istoria modernă a SUA.

În paralel, programul „One Big Beautiful Bill Act” a introdus modificări drastice în sistemele Medicaid și SNAP, impunând cerințe stricte de lucru, majorând contribuțiile statelor și reducând beneficiile destinate celor mai vulnerabili cetățeni.

Analizele arată că milioane de americani ar putea pierde accesul la asistența medicală și alimentară în urma acestor schimbări.

Momentan nu există informații clare dacă imaginea lui Trump va fi afișată și pe alte clădiri guvernamentale, însă nu este prima dată când un astfel de demers are loc. La începutul primăverii, un banner similar cu portretul său a fost expus pe fațada Departamentului Agriculturii, alături de un portret al lui Abraham Lincoln.

