Vineri, Donald Trump a oferit un ultimatum ferm Hamasului pentru a răspunde planului său de pace pentru Gaza, spunând că, dacă gruparea teroristă nu va fi de acord cu propunerea până duminică, la ora 18:00 ET, „va izbucni un IAD cum nu a mai văzut nimeni până acum”.

Trump așteaptă de luni să primească un răspuns de la Hamas la planul în 20 de puncte pe care l-a dezvăluit alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă.

Netanyahu a declarat, în timpul conferinței lor comune, că Israelul a fost de acord cu planul, care prevede sfârșitul războiului, eliberarea ostaticilor și o reamenajare a enclavei devastate.

Hamas încă nu a oferit un răspuns la propunerea lui Trump

Până în prezent, Hamas nu a oferit un răspuns definitiv. Trump, în postarea sa de vineri pe rețelele de socializare, părea nerăbdător să primească un răspuns.

„Detaliile documentului sunt cunoscute LUMII și este unul minunat pentru TOȚI! Vom avea PACE în Orientul Mijlociu într-un fel sau altul”, a scris el. „Violența și vărsarea de sânge vor înceta. ELIBEREAZĂ-I OSTATICII, PE TOȚI, INCLUSIV ȘI CADAVRUL CELOR MORȚI, ACUM!”

„Dacă nu se ajunge la acest acord de ULTIMĂ ȘANSĂ, se va dezlănțui IADUL!”

„Trebuie să se ajungă la un acord cu Hamas până duminică seara, la ora ȘASE (6) PM, ora Washingtonului, D.C.”, a continuat el. „Fiecare țară a semnat! Dacă nu se ajunge la acest acord de ULTIMĂ ȘANSĂ, se va dezlănțui IADUL, cum nu a mai văzut nimeni până acum, împotriva Hamas. VA FI PACE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ÎNTR-UN FEL SAU ALTUL.”

Trump a spus că le cere „tuturor palestinienilor nevinovați” să părăsească zonele din Gaza asediate de Israel „pentru zone mai sigure din Gaza”.

„Toată lumea va fi bine îngrijită de cei care așteaptă să ajute”, a scris el. „Din fericire pentru Hamas, însă, li se va oferi o ultimă șansă!”