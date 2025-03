Este vorba despre o ședință de urgență convocată pentru azi de Donald Trump, cu cei mai importanți consilieri ai săi pe probleme de securitate națională, la care va participa și secretaru de stat al Apărării Mark Rubio, potrivit unor surse citate de jurnaliștii The New York Times, a anunțat Realitatea Plus.



Scopul întâlnii ar fi analizarea unor eventuale și posibile scenarii de politică externă privind abordarea față de conflictul din Ucraina, pe fonul recentelor neînțelegeri cu președintele Zelenki, dar și în contextul în care comunitatea europeană se plasează de partea liderului de la Kiev



Astfel, se ia în calcul suspendarea sau chiar anularea ajutorului militar pe care Washingtonul îl acordă Ucrainei, inclusiv transferul de muniție și echipamente autorizate și plătire în perioada administrație Biden.