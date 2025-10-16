„Vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în această privință”, a spus Trump reporterilor. El a precizat că va discuta problema într-o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, programată la Washington pe 17 octombrie. Trump a exprimat speranța că întrevederea va fi substanțială și va contribui la încheierea războiului cât mai curând.

Pierderi uriașe pentru Rusia

Donald Trump a afirmat că Rusia a pierdut 1,5 milioane de persoane, „în mare parte soldați”, în timpul invaziei la scară largă. „Moscova ar fi trebuit să câștige acest război în prima săptămână”, a spus Trump, menționând că conflictul militar a intrat acum în al patrulea an. „Tot ce vrem de la președintele Putin este să înceteze să mai omoare ucraineni și ruși, pentru că ucide foarte mulți ruși!”, a subliniat șeful Casei Albe.

Rachetele Tomahawk și decizia americană

La începutul lunii octombrie, Trump a anunțat că aproape a luat o decizie privind furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei. „Probabil îi voi spune [lui Putin]: ‘Uite, dacă acest război nu poate fi rezolvat, o să le trimit Tomahawk’”, a declarat președintele american. El a subliniat că vrea să afle mai multe despre modul în care Kievul intenționează să utilizeze aceste arme cu rază lungă de acțiune.

Fostul analist Pentagonului Mark Kansian a precizat că SUA dețin în stoc 4.150 de rachete Tomahawk. Experți militari citați de Financial Times susțin că Ucraina ar putea primi doar între 20 și 50 de rachete din acest arsenal.

Reacția Rusiei

Anterior, Vladimir Putin avertizase că un astfel de pas ar marca o „etapă calitativ nouă” de escaladare și ar „distruge” relațiile dintre Moscova și Washington. Președintele rus a subliniat că apărările aeriene sunt pregătite să intercepteze rachetele americane și că utilizarea lor de către Ucraina nu ar schimba echilibrul de pe câmpul de luptă.

Raza de acțiune și impactul asupra frontului

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune cuprinsă între 1.600 și 2.500 km, în funcție de versiune. Dacă ar fi transferate Ucrainei, până la 1.945 de obiective militare rusești ar intra în raza lor de acțiune, potrivit experților de la Institute for the Study of War (ISW). Specialiștii estimează că Ucraina ar putea perturba operațiunile armatei ruse de la front, vizând zonele din spate care asigură aprovizionarea și sprijinul ofensivelor rusești.

Impact strategic pentru conflict

Posibilitatea folosirii rachetelor Tomahawk oferă Ucrainei capacitatea de a lovi ținte esențiale din spatele frontului, ceea ce ar putea complica logistica rusă și planurile ofensivelor. Discuțiile dintre Trump și Zelenski urmează să clarifice dacă acest tip de sprijin va fi acordat și în ce măsură va fi utilizat.

