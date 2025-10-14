Președintele SUA și-a exprimat public susținerea față de premierul maghiar. Mai mult, Trump a complimentat-o și pe Giorgia Meloni, care a fost singura femeie prezentă la eveniment.

Donald Trump își laudă apropiații chiar pe scena SUMMITULUI

După ce a fost semnat acordul de pace dintre Israel și Hamas, Donald Trump a vorbit în fața liderilor mondiali. În timpul discursului său, le-a mulțumit acestora, iar premierul maghiar Viktor Orban s-a bucurat de mai multe laude din partea președintelui american.

„Viktor, unde e Viktor? Viktor, Viktor, îl iubim pe Viktor.

Ești fantastic. Știu că mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează.

L-am susținut la ultimele alegeri și a câștigat la o diferență de 28 de puncte.”, a transmis Trump despre Viktor Orban.

Mai mult, Donald Trump i-a spus Giorgiei Meloni că este frumoasă chiar pe scena summitului, în fața tuturor liderilor.

Meloni doesn't exactly looked thrilled as Trump calls her "beautiful" pic.twitter.com/qfE3ooKN2I — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2025

„Este o femeie tânără și frumoasă. Acum, dacă folosești cuvântul „frumoasă” în Statele Unite ale Americii referitor la o femeie este sfârșitul carierei tale politice. Îmi asum riscul. Unde e? Aici este. Nu te deranjează să ți se spună că ești frumoasă, nu? Pentru că ești.”, a declarat Donald Trump despre Meloni.

Și președintele Turciei i-a făcut un compliment premierului italian, însă i-a spus că trebuie să renunțe la fumat.

„Arăți foarte bine.

-Mulțumesc, foarte drăguț din partea ta.

-Dar trebuie să te conving să renunți la fumat.

-Știu, știu.

E imposibil.

-Nu vreau să omor pe cineva.”, se arată în dialogul dintre Erdogan și Meloni.

🚨Just in: Turkey President Erdoğan wants Italy Prime Minister Meloni to stop smoking:



“You look good. But I have to make you quit smoking” pic.twitter.com/rJ8wKd9xRJ — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) October 13, 2025

Trump a fost surprins și în timp ce l-a salutat pe Emmanuel Macron. Momentul ciudat a stârnit o serie de reacții în spațiul public după ce cei doi președinți și-au strâns mâna mai mult de 30 de secunde și s-au împins unul pe altul.