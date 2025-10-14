Întrebat de jurnaliști dacă întâlnirea va avea loc vineri, Trump a răspuns „cred, da”, în timpul zborului spre Washington, după vizitele sale în Israel și Egipt, consacrate viitorului Fâșiei Gaza.

La Kiev, Zelenski a declarat, într-o conferință de presă susținută alături de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, că va merge la Washington „săptămâna aceasta” pentru discuții cu liderul american. „Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun președintelui”, a precizat acesta, adăugând că vor avea loc și alte întâlniri cu oficiali americani.

Președintele ucrainean a menționat întrevederi cu reprezentanți ai companiilor din industria militară și cu membri ai Congresului SUA, subliniind că tema principală a vizitei va fi apărarea aeriană. El a adăugat că va avea și discuții cu firme din sectorul energetic.

Vizita are loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care riscă să lase numeroși locuitori fără electricitate și căldură odată cu apropierea iernii.

Potrivit lui Zelenski, o delegație de înalți oficiali ucraineni, printre care premierul Iulia Sviridenko, șeful administrației prezidențiale Andrii Iermak și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, se află deja în drum spre Statele Unite. „Sunt recunoscător președintelui Trump pentru dialogul nostru și pentru sprijinul său”, a transmis liderul ucrainean pe platforma X.