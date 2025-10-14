Donald Trump l-a DECORAT postum pe Charlie Kirk | LIVE

Președintele a înmânat Medalia Libertății postumă activistului conservator Charlie Kirk, într-o ceremonie care a avut loc la Casa Albă, marți după-amiază. La ceremonie, alături de Trump, au participat vicepreședintele JD Vance, secretari din cabinetul prezidențial, precum și președintele Argentinei, Javier Milei.

Trump a declarat marți pe rețeaua sa, Truth Social, că ceremonia va avea loc în Grădina Trandafirilor, unde se află o mulțime numeroasă și entuziastă de participanți. Kirk, o voce importantă în mișcarea MAGA, a fost împușcat mortal la Universitatea Utah Valley în timp ce vorbea unei mulțimi mari pe durata unui eveniment prezentat drept „Turneul American Comeback”.

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, a preluat ulterior funcția de director executiv al Turning Point USA, grupul fondat și condus de Charlie Kirk. Pe 14 octombrie 2025, activistul născut în 1993 ar fi împlinit vârsta de 32 de ani.

Și în orașul Sacramento din California, un stat predominant democrat, susținătorii activistului conservator s-au adunat în memoria activistului în ciuda vremii ploioase