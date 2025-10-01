Nu ai nevoie de soluții complicate și costisitoare, ci de un produs pe care cu siguranță îl ai în casă și anume: detergentul de vase.

Recomandarea vine de la un profesionist cunoscut pe TikTok sub numele de oldeskool.windowc, care a devenit popular datorită sfaturilor sale practice și eficiente pentru întreținerea locuinței.

Într-un videoclip recent, expertul a arătat pașii prin care reușește să obțină geamuri fără urme de pete. El începe prin a pregăti o soluție din apă caldă și câteva picături de detergent de vase. Apoi aplică amestecul pe geam, după care folosește o racletă pentru a îndepărta lichidul.

Racleta este un instrument prevăzut cu o lamă din cauciuc, ideal pentru întinderea și îndepărtarea apei de pe suprafețele netede. Datorită designului său, ajută la prevenirea petelor și a dungilor, lăsând sticla perfect curată.

Specialistul a explicat că secretul unei curățări reușite nu ține doar de soluția folosită, ci și de procesul de uscare. Pentru a evita formarea dungilor sau a unui reziduu pe geamuri, este important să se folosească doar o cantitate mică de detergent de vase, diluată corespunzător. În plus, o lavetă din microfibră pentru sticlă poate face diferența, oferind un finisaj strălucitor și uniform.

Detergentul de vase este folosit de mulți agenți de curățenie profesioniști, datorită proprietăților sale degresante și eficiente împotriva murdăriei. Este ieftin, accesibil și, mai ales, sigur de utilizat atunci când este diluat corect.

Totuși, există și câteva aspecte de care trebuie ținut cont. Unii producători de ferestre nu recomandă aplicarea repetată a detergentului de vase pe garnituri, deoarece în timp ar putea contribui la deteriorarea acestora. De aceea, utilizarea moderată și atenția la detalii sunt esențiale.

Pentru cei care vor să testeze acest truc, pașii sunt simpli: se prepară soluția din apă caldă și câteva picături de detergent de vase, se aplică pe geam cu ajutorul unui burete sau al unei lavete, iar excesul se îndepărtează cu racleta. Mișcările în formă de „S”, de sus în jos, sunt recomandate pentru un rezultat uniform.

La final, zona trebuie uscată cu o lavetă curată, preferabil din bumbac sau microfibră, pentru a preveni petele. Dacă se respectă acești pași, geamurile capătă un aspect impecabil, fără urme și fără a fi nevoie de soluții scumpe din comerț.

De multe ori, soluțiile cele mai eficiente sunt și cele mai la îndemână. Sfaturile profesionistului arată că detergentul de vase, folosit corect, poate deveni un aliat de nădejde pentru curățarea ferestrelor. Ieftin, simplu și accesibil, acest truc poate transforma o sarcină obositoare într-una rapidă și cu rezultate spectaculoase, potrivit sursei.