Tren în flăcări, la numai 5 minute după plecarea din gara Constanța

Incendiu de proporții într-un tren care circula pe ruta Constanța - Craiova. Pasagerii au fost dați jos și au așteptat pe șine. Incendiul a izbucnit la doar 5 minute după plecarea din Constanța, din cauza unei garnituri care a luat foc. 

Trenul care a pornit inițial din Mangalia cu o întârziere de o oră a luat foc după doar câteva minute de mers după ce a plecat din gara Constanța.

Mecanicul trenului a luat decizia ca toți călătorii să fie dați jos, iar locomotiva a fost decuplată de la cele 15 vagoane. Mai multe echipe de pompieri au intervenit pentru stingerea focului.

Din fericire, niciun călător nu a fost rănit și nu a fost nevoie de intervenția echipajelor medicale. 

