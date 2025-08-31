Trenul care a pornit inițial din Mangalia cu o întârziere de o oră a luat foc după doar câteva minute de mers după ce a plecat din gara Constanța.

Mecanicul trenului a luat decizia ca toți călătorii să fie dați jos, iar locomotiva a fost decuplată de la cele 15 vagoane. Mai multe echipe de pompieri au intervenit pentru stingerea focului.

Din fericire, niciun călător nu a fost rănit și nu a fost nevoie de intervenția echipajelor medicale.

