„În fapt, în perioada 2024 – prezent, cei 3 bărbaţi, cu vârste între 36 şi 41 de ani, ar fi determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei, în zona Drumului Naţional 1, în apropierea comunei Băneşti, obţinând, în acest sens, foloase patrimoniale. Pentru completarea materialului probator, la data de 11 august, poliţiştii au pus în aplicare mai multe mandate de percheziţie domiciliară la imobilele persoanelor bănuite, context în care au fost ridicate mai multe bunuri despre care există bănuiala că provin din activitatea infracţională”, informează, marţi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi unităţii de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate într-un dosar penal de proxenetism.