Bărbați, reținuți pentru proxenetism: au obligat mai multe femei să se prostitueze, pe DN1

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliție, fiind acuzații de fapte de proxenetism. Mai exact, aceștia ar fi obligat mai multe femei să se prostitueze în zona DN1, în apropierea comunei prahovene Băneşti.

„În fapt, în perioada 2024 – prezent, cei 3 bărbaţi, cu vârste între 36 şi 41 de ani, ar fi determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei, în zona Drumului Naţional 1, în apropierea comunei Băneşti, obţinând, în acest sens, foloase patrimoniale. Pentru completarea materialului probator, la data de 11 august, poliţiştii au pus în aplicare mai multe mandate de percheziţie domiciliară la imobilele persoanelor bănuite, context în care au fost ridicate mai multe bunuri despre care există bănuiala că provin din activitatea infracţională”, informează, marţi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi unităţii de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate într-un dosar penal de proxenetism.