Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor trei bărbați implicați în scandalul de sâmbătă din Craiova, soldat cu un mort și patru răniți. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în 48 de ore. Totodată, instanța a disjuns cauza privind alte șase persoane, pentru care procurorii au cerut arestarea în lipsă.

”Acordă termen de judecată la data de 17.09.2025, ora 11:00, pentru când se vor cita inculpaţii la domiciliile cunoscute, prin afişare la uşa instanţei şi se vor emite mandate de aducere pentru aceştia”, se arată în minuta instanţei.



Tribunalul Dolj a respins şi cererile formulate de avocaţii celor şase persoane ca acestea să fie arestate la domiciliu sau să fie cercetate sub control judiciar.

Din informațiile obținute de anchetatori, incidentul șocant de la Craiova ar fi pornit de la o fată care a refuzat să se căsătorească cu unul dintre indivizi. Agresorii s-au șicanat cu mașinile în trafic, s-au acroșat, apoi s-au bătut cu bâtele printre trecători.

Între timp, polițiștii din Dolj au instituit o zonă specială de siguranță publică în cartierul Romanești. Astfel, patrule mixte acționează permanent pentru a preveni noi incidente.

”Având în vedere evenimentul produs în dimineaţa zilei de 13 septembrie 2025, pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova, unul izolat şi nefericit, eveniment în urma căruia o persoană si-a pierdut viaţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în cartierul Romaneşti”, au anunţat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Măsura, care a fost pusă în practică încă de sâmbătă, presupune: suplimentarea forţelor din ordine publică, investigaţii criminale şi rutieră; acţiuni comune cu structurile MAI: SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova; patrule mixte, controale zilnice şi monitorizare permanentă a zonei.

”Acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a fenomenelor antisociale”, a precizat sursa citată.