Într-o scrisoare adresată Prim-ministrului Marcel Ciolacu și președintelui Senatului Nicolae Ciucă, transportatorii cer, cu vehemență, demiterea vicepreședintelui Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) Sorin Mititelu, pe care îl consideră responsabil pentru politica de prețuri excesive și pentru lipsa de transparență în sectorul RCA:

„Dintre toate nenorocirile care i-au lovit pe români, de creșterea prețurilor pare să nu mai putem scăpa nicicum. Inflația și scumpirea bunurilor și serviciilor au lovit adânc în buzunarele cetățenilor, iar datoria celor aflați la putere este să-i protejeze.

Așa a ajuns Guvernul să plafoneze prețurile pentru unele dintre cele mai sensibile domenii: energie, alimente de bază și RCA. Și singurul domeniu în care lucrurile nu funcționează cu acest mecanism de protecție este cel al asigurărilor obligatorii RCA, unde milioanele cotizate de români sunt fie deturnate fraudulos, cum s-a întâmplat cu recentele falimente, fie sunt efectiv înregistrate ca profituri uriașe de firmele care emit polițe RCA.

Depășind cu mult prețurile plafonate de Executiv, din cauza lentorii, indolenței și sfidării iresponsabile la nivelul ASF - autoritatea învestită prin lege să controleze piața, adică mai ales lăcomia asiguratorilor -, companiile de asigurări au înregistrat profituri istorice, pe spinarea cotizanților români.

Plătim, azi, asigurări RCA mai mari decât în Germania sau Italia.

Unde a fost ASF în tot acest timp?

În timp ce își numără banii care îi intră în cont ca uriaș și nemeritat salariu, domnul Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF responsabil de sectorul asigurărilor, ne anunță acum că a demarat controale la companiile pe care ar fi trebuit să le verifice. Companii care după ce au înregistrat profituri scandalos de mari, riscă, chipurile, o amendă de 2.000 de euro.

În ultimii 3 ani, tariful la polița RCA s-a triplat nejustificat, depășind tarifele din Germania, Austria, Italia, în timp ce despăgubirile daunelor au crescut cumulat cu doar 15%, neacoperind nici măcar inflația.

În timp ce manopera plătită la service-urile din România este de doar 5% din încasările pe RCA ale asigurătorilor, aceștia scumpesc poliță RCA plafonată cu 5% de la o lună la alta, ajungând ca pe perioada plafonarii valoarea poliței să crească cu până la 50%, la unele companii.

De cinci ani, COTAR atrage atenția asupra tuturor derapajelor din piața de asigurări și mereu a avut dreptate, din păcate. Am avut din nou dreptate, când, până la numirea de către Parlament a vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, am atras atenția asupra faptului că este nepotrivit, că va servi interesele multinaționalelor, fiind anterior angajat al unor firme austriace din domeniul asigurărilor care nu are interesul să protejeze interesele cetățeanului român.

Nimeni nu ne-a ascultat. Nici la consultarea care a avut loc înainte de decizia Executivului privind plafonarea nu am fost ascultați și azi vedem că plafonarea nu funcționează decât pentru brokeri, iar profiturile companiilor de asigurări cresc fără oprire. Iar vicepreședintele ASF Sorin Mititelu se face că nu înțelege. Ce caută în această înaltă funcție, din care supraveghează senin cum crește profitul asiguratorilor?

Pas cu pas, ajungem, la 1 an de la numirea acestuia în funcție, când deja a reușit să distrugă piața românească a asigurărilor RCA. În ASF nu a făcut nici o reformă, FGA este blocat și nu achită despăgubirile către sutele de mii de păgubiți, iar exemplele pot continua.

Domnule Președinte al PSD și Prim-ministru al României, Marcel Ciolacu,

Domnule Președinte al PNL și al Senatului României Nicolae Ciucă,

Sectorul de Asigurări din cadrul ASF a eșuat lamentabil în demersul de a-i proteja pe români de practicile abuzive ale asigurătorilor și continuă să ne sfideze pe toți, inclusiv pe dumneavoastră, cei care susțineți politic această conducere.

Vă solicităm să interveniți urgent și să îl demiteți sau îi cereți demisia vicepreședintelui ASF Sorin Mititelu, coordonatorul acestei manevre prin care românii sunt spoliați de asigurătorii RCA, cel sub „supravegherea” căruia au fost încălcate deciziile dumneavoastră de plafonare a prețurilor.

Cei peste zece milioane de asigurați, plătitori de taxe și impozite, votanți, cetățeni ai acestei țări trebuie să fie protejați de aceste abuzuri repetate. Parlamentul României are autoritate asupta ASF, iar așa cum ASF răspunde în fața Parlamentului, și parlamentarii răspund în fața celor care îi aleg.

În toamnă, când veți cere voturile românilor, țineți cont de faptul că cei mai mulți dintre ei cotizează, direct sau indirect (dacă nu pentru propria mașină, măcar în cadrul acelorași familii) la aceste companii de asigurări care și-au demonstrat lăcomia.

Aveți șansa de a le spune românilor că ați făcut ordine și ați numit în funcție responsabili care nu permit spolierea noastră. Sau veți risca să permiteți în continuare încălcări grosolane ale legii și deciziilor Guvernului, care îi sărăcesc pe români și îi îmbogățesc pe asigurători?

Cu deplină încredere în discernământul dumneavoastră,

Vasile Ștefănescu,

Președinte COTAR”

