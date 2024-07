Un fost student al lui Alfred Bulai a relatat într-o postare pe Facebook, cum încerca sociologul prin tactici specifice, să se aproie de studentele sale. Acesta exprimă regretul că nu a fost mai vocal în urma experiențelor la care a asistat.

„Nu am adunat foarte multe regrete până acum, dar acesta este unul dintre ele: nu am luat o poziție publică împotriva mizeriilor pe care Bulai le făcea încă de la jumătatea anilor 1990, când l-am avut eu ca profesor la sociologie”, a scris Claudiu Tufiș, fost student al lui Alfred Bulai.

El povestește că l-a întâlnit pe Bulai în 1995, când a început primul an de facultate, și admite că tehnicile de manipulare despre care discută tinerele în investigația care demască comportamentul sociologului erau aceleași și în acea perioadă.

„(...) De la sfârșitul primului an am început să lucrez cu el. Recunosc în ce spun oamenii din articol aceleași tehnici pe care le folosea și atunci. Îmi amintesc de faimoasele lui experimente, în care ne filma interacționând într-o sală de seminar între noi, îmbrăcați fiind doar în costume de baie. Îmi amintesc de cât de multă atenție îți acorda în discuțiile în privat. Sau de întrebările complet nepotrivite unei discuții profesor-student”, a mai scris el.

„Doi ani de zile mi-a luat până să îmi dau seama că nu este ok ce făcea. În acel moment am încetat să mai lucrez cu el. Începea anul patru, l-am ales pe Lazăr Vlăsceanu coordonator de licență, mi-am căutat un loc de muncă și am încetat să mai lucrez la proiectele lui Bulai”, a mărturisit acesta.

Sociologul și analistul TV Alfred Bulai a fost acuzat de mai multe foste studente de un comportament nepotrivit. Conducerea SNSPA a cerut retragerea profesorului din poziția de director al Departamentului de Sociologie și suspendarea participării la activitățile didactice, pe perioada derulării analizei Comisiei de Etică a situației sesizate.

Acuzațiile împotriva șefului Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) au fost coroborate de 18 martori și victime.

Mai multe foste studente l-au acuzat pe Alfred Bulai de manipulare, iar în taberele de vară s-a ajuns și la situații cu adevărat nepotrivite, când acesta călătorea în practică cu studentele.

Potrivit afirmațiilor lui Bulai către fete, studentele trebuie să fie „sexicioase”, să aibă curaj „să-și expună corpul”. Le critica atunci când nu erau "așa", iar uneori le provoaca. „Dacă îți zic să te dezbraci, te dezbraci?”, se aude profesorul pe o înregistrare care face parte din investigația Snoop.

„Mi-a zis să mă duc la el (…) Nu mai stătusem niciodată în picioare dezbrăcată în fața cuiva. Și mi-a zis "Ia uite ce sexy ești, cum să n-ai încredere în tine". Și mi-a pus mâna pe țâțe (…) și pe fund. (…) Tremuram, nu mai eram coerentă”, a povestit una dintre victime.Sociologul de 61 de ani a negat toate acuzațiile, iar rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a anunțat că va deschide o investigație.

