DN 67C – Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, a fost închis joi dimineață din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În zonă este în vigoare un cod portocaliu de ninsori și viscol.

"Având în vedere condițiile meteo nefavorabile (zăpadă) înregistrate pe DN 67C (Transalpina), tronsonul dintre km. 34+800-59+800, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului, Secția Drumuri Naționale împreună cu Serviciul Rutier Gorj au dispus închiderea temporară a circulației rutiere începând cu 02 octombrie, ora 09:00, până când condițiile meteo vor permite reluarea traficului în zonă", au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj.

Drumarii acționează pe acest tronson cu două utilaje multifuncționale, mai arată sursa citată.