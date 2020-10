Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, ia în calcul carantina PE ZONE în București

Traian Berbeceanu spune ca, in privinta locurilor de joaca, fortele de ordine vor fi directionate si vor face verificari.

Prefectul Capitalei a subliniat, intr-un interviu, faptul ca nu vrea sa se creeze o emotie publica inainte de o decizie a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta.

"Am luat in calcul carantinarea, cel putin in anumite zone. Nu vrem sa se creeze insa o emotie publica, nu vrem sa fie interpretate masurile noastre intr-un fel sau altul. Fortele de ordine vor fi directionate in acest sens, al locurilor de joaca, inclusiv politia locala, vor face verificari", a spus Berbeceanu.