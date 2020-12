Traian Berbeceanu, despre controalele privind respectarea măsurilor anti-Covid: "Le-am cerut să fie cât mai EXIGENȚI. Fără avertizări și atenționări. Trebuie RESPECTATĂ legea!"

„O decizie de carantinare se ia in functie de mai multi indicatori. Nu e cazul la acest moment (sa ne gandim la carantinare -n.r.). (...) Sunt foarte multi indicatori de care INS si DSP tin cont cand propun o asemenea masura", a afirmat, astazi, la finalul sedintei de la Primaria Capitalei, prefectul Traian Berbeceanu. In schimb, acesta a avertizat ca in perioada urmatoare se vor intensifica controalele, precizand ca le-a cerut celor care efectueaza aceste controale - in discutiile avute zilele trecute - "sa fie cat mai exigenti".

