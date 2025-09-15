”Dacă Ciolacu ar fi intrat în turul 2, nu se anulau alegerile. N-am niciun dubiu. Deci, nici eu nu cred în faptul că au fost probe la momentul respectiv care să justifice anularea alegerilor. Asta nu cred și am spus-o atunci și nu retrag ce am spus.

Ceea ce s-a întâmplat nu este nici influența Franței, este o treabă strict dâmbovițeană, în care Iohannis voia să mai stea la putere, iar Ciolacu se pregătea să devină președinte. Ei, n-a ieșit chestia cu președintele și atunci s-au anulat alegerile. Nu am alte motive, nu am alte elemente care să mă facă să cred că alegerile au fost anulate cu probe serioase.

Dacă se vor găsi probe acum este altceva pentru că am auzit și la domnul președinte că 4 servicii au trimis probe. Eu nu știu ce servicii trimit probe.

Și am auzit și unul care le știe pe toate, un domn Mirel Curea care și el declara că 4 servicii au trimis documentație. Deci se pregătește după părerea mea o poveste, dar această poveste și dacă ar fi adevărată nu era cunoscută atunci.

Atunci nu a existat nicio probă de intervenție în alegeri. Singurele probe, îmi aduc aminte, spunea domnul Ciolacu: Am simțit că vor să anuleze alegerile, dar m-am retras din treaba asta. Deci e un miros de apă clocită de pe Dâmbovița.

Îmi este foarte greu să am o analiză corectă pe susținerile pe care le-au primit anularea alegerilor, dar și în ceea ce privește respingerea care vine din Statele Unite pe povestea anulării alegerilor.

Deci cred că timpul ne va lămuri, dar vă aduc aminte că am fost 10 ani președinte al României. Nu am văzut vreun document de la vreun serviciu secret străin care să se ocupe de alegeri”, a declarat Traian Băsescu.