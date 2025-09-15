Ce măsuri cere fostul șef al statului să evităm o criză totală, poți afla aici:

”Aș vrea să se înțeleagă foarte clar. Eu nu am intervenit sau nu particip la această emisiune pentru a da sfaturi, însă, sigur, nu pot să nu răspund la întrebări având în vedere experiența mea de 10 ani.

Cred că e greșit spus că nu avem niciun plan. România are două planuri care sunt și congruente. În primul rând, este PNRR-ul care este finanțat și are obiective. Și pe de altă parte, sunt banii care vizează bugetul alocat României pentru exercițiul bugetar prezent și care constă în circa 60 de miliarde de euro cu tot cu agricultura, și care înseamnă foduri de coeziune.

Aceste două finanțări care împreună înseamnă cca. 80 de miliarde de euro sunt planuri stabilite cu UE. Sigur că trebuie ajustate, sigur că trebuie făcute multe alte lucruri, dar România are un plan.

Cred că formularea este o scăpare, nu putem spune că nu știm pe ce vrem să cheltuim banii din PNRR și fondurile de coeziune. Știm bine că vrem să cosntruim autostrăzi, știm bine că vrem să reabilităm cale ferată, știm bine că vrem să reabilităm școli, știm bine că vrem să dispară WC-urile din curtea școlilor de la țară.

Sunt bani pentru spitale, deci avem un plan totul este să îl aducem și la cunoștința electoratului să știe oamenii că noi chiar avem un plan. Un plan la care poate nu toți cei care se află la putere acum au contribuit, dar el a fost reglat de diverse Guverne, împreună cu UE, și mai poate fi ajustat pe unde este nevoie”, a declarat Traian Băsescu, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă Nicușor Dan se referea la faptul că România nu are un plan de reducere a deficitului bugetar atunci când spunea că nu avem un proiect de țară, Traian Băsescu a răspuns: ”Eu rețin formularea domnului președinte Dan care a spus că ne va fi greu și în 2026, deci o estimare există. M-aș întoarce în 2010. Datorită faptului că și eu am trecut printr-un astfel de moment, aș vrea să vă spun că măsurile care le-am luat atunci au fost destul de dureroase, au avut costuri politice enorme, mi le-am asumat și eu și PDL-ul, dar rezultatele au fost cele așteptate.

Exact, dacă anul trecut deficitul României a fost 9,2%, în 2009, a fost 8,9%, pe aproape, dar urmarea măsurilor din 2010 s-a terminat cu un deficit de 6,8%, pe urmă a urmat 4,2%, pentru ca în 2014, deficitul să fie 2,1% și România cu toate criteriile de intrare în zona euro îndeplinite. Eu sper că Bolojan are o astfel de socoteală și în locul lui aș face-o publică”.

”Bolojan trebuie să îi convingă pe cei care îl susțin politic că măsurile pe care le ia sunt necesare”

”Bolojan trebuie să îi convingă în primul rând, pe cei care îl susțin politic că măsurile pe care le ia sunt necesare. (...) Abordarea domnului Bolojan pare a fi alta și ar trebui să o facă public ca să înțelegem toți care va fi rezultatul abordării pe care dânsul o are. Cred că domnul Bolojan va avea până la urmă timpul necesar să dea o explicație publică asupra a ceea ce vrea să facă și unde vrea să ajungă. Nu aș comenta prea mult pe seama măsurilor”, a mai spsu fostul șef al statului.

Cât despre actuala coaliția de guvernare, fostul lider de la Cotroceni a spus că este convins că are capacitatea de a reduce deficitul bugetar, deoarece nu are o altă variantă.

”Nu există altă variantă și nu am nicio reținere să spun că, de fapt, este aceeași colaiție care a băgat țara în această situație extrem de dificilă și nu cred că e cazul să mai reiau povestea cu bugetul care a fost transferat în fondul, la dispoziția primului ministru.A fost administrat personal. Banii țării au fost duși către interesele politice, interesele electorale. Deci aici nu există dubii.

Problema este că acești oameni au adus țara în criză anul trecut, în momentul de față, nu sunt conștienți că trebuie să primeze interesul general și nu interesul de partid. Uitați-vă la următorul aspect: Anul trecut au falsificat tot procesul electoral, au amestecat locale cu parlamentare, au anulat primul tur de alegeri, iar acum nu respectă legea care spune că la trei luni se fac alegeri locale.

Alegeți primarul general, e a doua funcție ca număr de voturi în politica românească! Ei vor să gestioneze data alegerilor locale în funcție de interesele de partid și nu de interesele instituționale.

Deci, cred că marea problemă e că a apărut foarte puternic această instituție necosntituțională care se numește colaiție. Coaliția a decvenit cea care bântuie toate deciziile, în loc să fie lăsate la Guvern și în mod constituțional, nu ne mai place Guvernul moțiune de cenzură și pleacă domnul Bolojan.

Bă frate, dar după ce l-ai votat, i-ai dat puterea guvernării, să vii să îi spui în fiecare zi asta nu-i bine, asta facem așa, această instituie colație sabotează Guvernul”, a mai spus Băsescu.

Traian Băsescu, despre amenințările lui Bolojan cu demisia

”Se vede lipsa de experiență politică la nivel înalt. Suntem în aceeași situație ca și cu domnul președinte Iohannis: aduși din provincie, din două orășele, chit că e Sibiu, chit că e Oradea, și s-au trezit că nu mai pot vorbi tot ce le dă prin cap, cum făceau când erau la Oradea sau Sibiu și află toată piața de la premierul României că suntem în faliment.

Deci au fost exprimări greșite pe care niciun premier nu le face până când nu se întâmplă falimentul dacă e să se întâmple, dar astfel de declarații nu fac decât să scumpească dobânzile cu care te împrumuți.

(...) Sunt greșeli care nu trebuie făcute, Bolojan le-a făcut și povestea asta că tot umblă cu drăcăria aia de hârtie după el, cu demisia: Las-o domnule, Dumnezeule, acolo pentru când simți că nu mai ai susținere în Parlament sau când nu îți mai poți face programul. Deocamdată e loc de negociere.

Puterea premierului este uriașă. Deci, dacă nu se înțelege cu PSD-ul nu are decât să formuleze actul normativ cum crede dânsul și să își asume răspunderea pe el și dacă îi dă mâna PSD-ului să voteze moțiune de cenzură împreună cu AUR.

Traian Băsescu: Drona trebuia doborâtă

”România a beneficiat de peste 20 de survoluri ale unor drone rusești. Drone care au intrat în spațiul aerian al României, unele dintre ele au căzut, altele nu au fost găsite, dar au intrat în spațiul aerian. Faptul că o dronă s-a plimbat 50 de minute de undeva de pe la Ismail, că aceea e zona pen unde intră în zona României, până la Chilia Veche, timp de 49 de minute, mi se pare inadmisibil. Trebuia doborâtă, pe de o parte!

Pe de altă parte, reacția ambasadorului Federației Ruse este una care arată dispreț, tratează chestiunea cu OZN-uri, în bășcălie, iar singura soluție ca domnul ambasador să nu fi avut ocazia să ridiculizeze autoritățile române era ca drona să fie doborâtă.

Toți ziariștii spun cu mândrie: România a ridicat în aer avioanele F 16. Frate, ce să cauți cu F 16 la niște drone care zboară sub radar, da? Deci, sub radar, iar cea despre care vorbim a zburat la 300 de metri. Te poți duce la 300 de m altitudine cu avioane F 16 să vânezi drone care zboară cu 100 și ceva de km/h, când un F 16 zboară cu 600- 700 de km/h? Cred că singuri ne punem în situații ridicole. Dronele trebuie doborâte cu echipamentele pe care le avem în dotare pentru protejarea spațiului aerian”, a transmis fostul președinte al României.