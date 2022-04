„Este rezultatul propriei mele situații, trebuie să o iau ca atare. Inconvenientul este ca nu am legătură între interfon și casă și trebuie să sun ca să îmi deschidă soția poarta. În continuare, prioritatea mea este să mă adresez CEDO, nu am comentat decizia instanțelor, dar nu mi se poate da o sentință care nu ține cont de legislația vremii. Am jurat să respect regulamentele militare. Am obligația față de România să fac plângere la CEDO”, a precizat Traian Băsescu, la Realitatea PLUS.

Amintim că Marian Căpățână a scris azi pe pereții vilei RAAPPS "Petrov, nu mai jignii. Fii bărbat".

Poliția a ajuns în scurt timp la fața locului. Întrebați de presă cum de ajuns atât de repede la locul incidentului, agenții au spus că SPP a făcut un apel la 112 și a cerut intervenția poliției. Rămâne de văzut dacă SPP a cerut sau nu asistență, întrucât serviciul a decis să retragă protecția oferită președintelui, în urma deciziei ÎCCJ care a stabilit, defitiniv, că Băsescu a colaborat cu Securitatea.