Incidentul s-a petrecut pe podul care leagă cartierul Berceni de comuna Berceni, iar din primele informații, șoferul a pierdut controlul volanului în sensul giratoriu, a rupt parapetele din rodul de pe pod și a căzut de la mai bine de 10 metri în gol.

Impactul a fost atât de puternic încât mașina a luat foc imediat. Martorii care au asistat la cumplita scenă au sunat imediat la 112.

La scurt timp, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și pompieri, însă, din păcate, pentru șofer și pasagera care se afla pe locul din dreapta nu s-a mai putut face nimic. Cei doi au murit arși de vii.