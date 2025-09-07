Tragedie pe centura Capitalei. Doi oameni au murit, după ce mașina lor a căzut de pe un pod și a fost cuprinsă de flăcări

Tragedie pe centura Capitalei. FOTO: captură Realitatea PLUS
Un accident tragic a avut loc, duminică dimineață, pe Șoseaua de Centură a Capitalei. Un bărbat și o femeie au murit pe loc după ce mașina în care se aflau s-a prăbușit de pe o pasarelă și a luat foc, după impact. Salvatorii n-au mai putut face nimic. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. 

Incidentul s-a petrecut pe podul care leagă cartierul Berceni de comuna Berceni, iar din primele informații, șoferul a pierdut controlul volanului în sensul giratoriu, a rupt parapetele din rodul de pe pod și a căzut de la mai bine de 10 metri în gol. 

Impactul a fost atât de puternic încât mașina a luat foc imediat. Martorii care au asistat la cumplita scenă au sunat imediat la 112. 

La scurt timp, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și pompieri, însă, din păcate, pentru șofer și pasagera care se afla pe locul din dreapta nu s-a mai putut face nimic. Cei doi au murit arși de vii. 